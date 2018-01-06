Украина превращается в остров невезения: депутат Рады рассказал о пустующих портах

Киев, 6 декабря. Украинские порты все больше простаивают, поскольку поставщики предпочитают отгружать товар в Прибалтике и Турции, рассказал в субботу депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он напомнил, что китайский «Шелковый путь» идет в обход Украины, а Россия не так давно запустила новую железную дорогу взамен той, что проходит через украинскую территорию. Таким образом, Украина становится экономическим изгоем, хотя ее географическое положение дает огромные логистические преимущества — страна находится на стыке европейского и азиатского рынков, и могла бы стать основным транзитным коридором как для Востока, так и для Запада.