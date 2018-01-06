В ДНР назвали причину выхода «грузинского легиона» из состава ВСУ

Донецк, 6 января. В оперативном командовании ДНР рассказали о причинах выхода так называемого «грузинского легиона» из состава 54-й отдельной мобильной бригады ВСУ, назвав главной причиной ухода грузинских наемников «грубые ошибки украинского командования». По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, из-за грубого просчета руководства грузинские наемники неоднократно попадали под «дружественный» артиллерийский огонь.

«Среди этих ошибок «дружественный» обстрел 26 ноября 2017 года грузинских наемников артиллерией 128-й бригады ВСУ, в результате которого ранения получили шесть боевиков, — рассказал Басурин. — 16 декабря — очередной «дружественный» обстрел грузинских наемников подразделениями 54-й бригады, в результате которого ранения получили уже 11 грузинских боевиков».

Напомним, грузинские наемники ВСУ объявили о своем уходе вчера, подчеркнув в обращении, что командование бригады назвало их «раковой опухолью, помогающей выжить Украине» и изъяло личные вещи и обмундирование, полученное от волонтеров.

Между тем, командование 54-й ОМБ ВСУ опровергло существование «грузинского легиона» в принципе, заявив, что такого подразделения в составе бригады никогда не было, а иностранные добровольцы, в том числе из Грузии, продолжают служить в рядах бригады.