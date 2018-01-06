Власти Малайзии назвали условия возобновления пропавшего рейса MH370

Куала-Лумпур, 6 января. Малайзийские власти согласились на продолжение поисков пропавшего несколько лет назад пассажирского авиалайнера Boeing малайзийских авиалиний, который выполнял рейс MH370 и бесследно исчез где-то над акваторией Индийского океана. Осуществлять поиски, как и ранее, будет американская компания Ocean Infinity с кораблем Seabed Constructor.

«Правительство Малайзии привлекло Ocean Infinity провести дальнейшие поисковые операции для MH370», — сообщил телеканал Channel News Asia, сославшись на сообщение, полученное родственниками пассажиров пропавшего самолета.

Как отмечают источники, в ходе переговоров правительство Малайзии и гидрографическая компания согласовали новые условия, основой которых является «нет находки, нет оплаты». Поиски будут вестись ближе к побережью Австралии.

Напомним, поиски пропавшего Boeing 777–200 были приостановлены примерно год назад, поскольку за несколько лет лайнер так и не был обнаружен — от самолета удалось обнаружить лишь несколько обломков, которые так и не позволили пролить свет на то, где может находиться самолет, по всей вероятности, погибший где-то в восточной части Индийского океана.