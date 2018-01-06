«Спартак» представит бразильского новичка на следующей неделе

Москва, 6 января. «Спартак» объявит о подписании защитника бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо на следующей неделе.

По информации Федерального агентства новостей, существенные детали трансфера согласованы, сторонам осталось согласовать ряд незначительных, а футболисту — пройти медобследование и подписать контракт. Источники отмечают, что сделка почти завершена, однако оформление всех деталей будет завершено после выходных.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что сумма трансфера игрока составит 6 млн евро.