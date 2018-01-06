«Аэрофлоту» отказали в обслуживании рейсов в аэропорту Вашингтона

Вашингтон, 6 января. Крупнейший российский авиаперевозчик предупредил пассажиров о задержке в полетах двух рейсов из-за того, что компания, занимающаяся обслуживанием рейсов «Аэрофлота» в аэропорту американской столицы Вашингтона, отказала в обслуживании.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов Аэрофлота в Вашингтоне — SwissPort — пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов Аэрофлота в аэропорту Вашингтона (IAD)», — сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Компания, обслуживающая рейсы Аэрофлота в аэропорту Вашингтона, отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика https://t.co/uoOOtw8nLy — Аэрофлот (@aeroflot) January 6, 2018

Как отмечает пресс-служба авиаперевозчика, аэропорт имени Даллеса уже определил время на вылет рейсов SU533 и SU539 — они должны отправиться в 12 и 14 часов по местному времени (20 и 22 часа по Москве).

Последние несколько дней из-за влияния погодных условий в Вашингтоне и части восточного побережья США царят очень холодные для местного климата температуры — до -15 градусов. Температура должна постепенно начать повышаться в воскресенье.