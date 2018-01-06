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Сирия строится заново: съемочная группа ФАН запечатлела школу в Хомсе, которую раньше занимали боевики
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    Сирия строится заново: съемочная группа ФАН запечатлела школу в Хомсе, которую раньше занимали боевики

    18:23  6 Января 2018  /обновлено: 18:24  06 Января 2018
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    Школа в городе Хомс

    Сирия понемногу приходит в себя после завершения активной фазы вооруженного конфликта, мирная жизнь в арабской республике планомерно восстанавливается. Город Хомс, серьезно пострадавший в результате действий боевиков-исламистов, — не исключение: как и во многих других городах страны, понесших серьезный ущерб в результате войны, местная администрация и правительство САР делают все возможное, чтобы в первую очередь восстановить объекты социального значения, в частности школы и больницы. Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) посетила школу имени Саида Алааса, которая была почти полностью отстроена заново после освобождения города от антиправительственных группировок.

    Директор школы Сулейман Эль-Муса

    Данное учебное заведение располагается в районе Баб Туркман, который на протяжении трех лет находился в оккупации исламистов. При этом в самом здании в это время располагался командный пункт боевиков. Уже затем, отступая из Хомса, радикалы заминировали и взорвали большое количество зданий, в частности и эту школу. Потом на ее месте фактически началось строительство нового здания, оно завершилось в июле 2016-го, и вот уже полтора года здесь учатся и сдают экзамены дети.

    Наша съемочная команда взяла интервью у директора учебного заведения Сулеймана Эль-Мусы. Он рассказал, что в Сирии существует 4-х ступенчатая 12-летняя система обязательного образования, каждая ступень — это три года обучения. Данная школа является учреждением 3-й ступени, то есть здесь учатся 7,8 и 9-е классы. В общей сложности на данный момент в ней обучаются 850 человек.

    Хомс

    Школе, как и всему району Баб Туркман, пришлось пережить тяжелые годы оккупации. Однако даже в этот период местная администрация прилагала все возможные усилия для того, чтобы занятия продолжались. Большинство местных жителей в то время перебирались жить в те районы города, которые контролировались правительством Башара Асада, там и продолжалось обучение. По словам директора, в школах не хватало места для всех учеников, и потому им даже приходилось использовать морские контейнеры в качестве классов, где они размещали парты, школьные доски и печки для обогрева.

    «Да, конечно, боевики находились здесь на постоянной основе. Они не желали, чтобы здесь проходили занятия для детей. Они несколько раз пытались выгнать нас из здания, но мы приходили сюда снова, чтобы учить детей. После этого район школы неоднократно обстреливался боевиками из разных видов оружия. Это, конечно, вынудило нас найти безопасное место и перевести учеников в другие школы. Так что боевики сильно препятствовали процессу обучения, оказывали на нас серьезное давление. Объекты гражданской инфраструктуры, в том числе образовательные учреждения, нередко переделывались в военные штабы и склады», — отметил Сулейман Эль-Муса.

    Школа в Хомсе

    На видео, записанном съемочной группой ФАН, хорошо виден масштаб разрушений в этом районе. По словам представителя администрации города, уже в этом году планируется выделение гораздо большего количества средств на расчистку территорий, восстановление жилого фонда и инфраструктуры Хомса. В школе имени Саида Алааса еще, конечно, видно, что существует нехватка мебели, школьных принадлежностей и многого другого. Однако учебный процесс налажен, дети учатся, и это самое главное, также добавил директор учебного заведения:

    «Условия очень приемлемые, если учитывать ситуацию в стране. Несомненно, есть некоторые сложности: так, например, не хватает парт. Но эта проблема не влияет на сам образовательный процесс. Все эти трудности не создают серьезных препятствий для продолжения обучения».

    Во время визита в школу члены нашей съемочной группы также поговорили с учениками, которые рассказали о своих впечатлениях после сдачи экзаменов и поделились своими планами на будущее.

    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Хомс
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #башар асад #саа #хомс
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