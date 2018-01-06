Актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

Вильнюс, 6 января. Звезду театра и кино Донатаса Банионис обвинили в работе на КГБ. В Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы заявили, что актер якобы передавал информацию советским спецслужбам.

«В документах КГБ содержится информация о том, что агент «Бронос» (Донатас Банионис) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США», — заявили в литовском ведомстве, по данным которого Банионис якобы передавал КГБ данные о литовской эмиграции на Западе.

В Центре сообщили, что Банионис был исключен из КГБ в 1974 году. СМИ отмечают, что заявление ведомства необходимо оценивать с осторожностью — только как публикацию архивной книги регистрации агентов КГБ, подлинность которой, а также то, как она попала в Центр изучения геноцида и резистенции, не установлены.