Донбасс: в ДНР и ЛНР опубликовали приказ о запрете препятствовать работе СММ ОБСЕ

Донецк, 6 января. Власти Донецкой и Луганской народных республик Донбасса подписали и опубликовали в СМИ приказ, которым запрещается препятствовать действиям сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Как подчеркнули в Донецке и Луганске, данный приказ должен повысить уровень взаимодействия вооруженных сил ДНР и ЛНР с международными наблюдателями, действующими в Донбассе.

Как подчеркнул и.о. начальника Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, принятый приказ обязывает луганских военных «обеспечить безопасный и надежный доступ представителей Миссии для выполнения ими своего мандата, обеспечить неприкосновенность представителей Миссии в ходе их работы, исключить ограничение свободы передвижения представителей Миссии по всем дорогам».

В числе прочего принятые приказы запрещают «провокационные действия» в отношении сотрудников СММ ОБСЕ, в том числе «грубость, оскорбление», а также физическое и психологическое давление. Военные обязаны предупреждать сотрудников СММ ОБСЕ обо всех опасностях, связанных с минированием местности и боевыми стрельбами.