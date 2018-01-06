Афганские военные уничтожили минимум 20 боевиков ИГ

Москва, 6 января. Не менее 20 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 были ликвидированы при авиаударе афганских военных на северо-востоке страны. По информации агентства Khaama, было уничтожено два лидера террористов.

Как стало известно, армия нанесла удар по лагерю группировки, расположенному в провинции Лагман. В последнее время в этой провинции активизировались боевики, которые пытаются усилить влияние на регион.

1 Организация запрещена на территории РФ.