Донецк, 6 января. Один военнослужащий погиб за сутки в результате действий ВСУ. Боец ДНР был убит украинским снайпером, сообщил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«В результате снайперского огня со стороны ВСУ погиб один защитник нашей республики», — заявил Басурин.

Всего Вооруженные силы Украины за минувшие сутки четыре раза нарушали режим прекращения огня в ДНР, используя при обстрелах минометы, гранатометы и стрелковое оружие.