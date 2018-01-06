В Британии прокомментировали возможность визовой либерализации с Украиной

Киев, 6 января. Посол Британии на Украине Джудит Гоф заявила, что Лондон не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время. В данный момент Соединенное Королевство ожидает подтверждения того, что выдача виз украинцам отвечает требованиям безопасности.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — цитирует дипломата украинское издание «Новое время».

Она также отметила, что процесс усложняет инцидент, произошедший накануне. Когда паспорт гражданина Украины получил гражданин иного государства. Именно он впоследствии стрелял в чеченских выходцев Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Напомним, что в июне 2017 года стало известно о покушении на Осмаева и Окуеву. В ходе стрельбы Осмаев был ранен. Позже стало известно, что у стрелка был обнаружен паспорт Украины, полученный по документам другого лица.