Армия США создала симулятор расстрела детей в школе

Вашингтон, 6 января. Департамент внутренней безопасности и армия США создали симулятор расстрела детей в школе. Целью проекта EDGE является обучение работников школы и сотрудников спецслужб действиям в случае нападения на учеников.

Доступ к симулятору уже есть у полиции и спасателей. Весной предполагается сделать его доступным для учителей. В проекте можно выбрать себе роль стрелка, школьника или полицейского. Участникам тренинга даются подсказки во время обучения.

В департаменте внутренней безопасности США отметили, что симулятор не является игрой и будет доступен только после получения специального разрешения для обучения.