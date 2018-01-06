«Зенит» может «отдать» Ригони за 35 млн евро

Санкт-Петербург, 6 января. «Зенит» готов отпустить Ригони в «Эвертон» за 35 млн евро, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

С высокой долей вероятности «Зенит» согласится продать своего полузащитника Эмилиано Ригони в «Эвертон», если англичане предложат за игрока не менее 35 млн евро. По словам источника, в бизнес-плане по каждому новичку сине-бело-голубых, который утверждает советом директоров клуба перед покупкой, есть оптимальный срок продажи. В случае Ригони этот период — три трансферных окна спустя год после приобретения.

Напомним, английские СМИ сообщали о том, что «Эвертон» планирует приобрести Ригони летом. Отметим, что ливерпульцы также интересуются полузащитником «Спартака» Квинси Промесом. Ригони летом 2017 года обошёлся «Зениту» в 10 млн евро.