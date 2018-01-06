Сирия, 6 января. «Джебхат Ан-Нусра»***1 утратила пять населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб. Террористы ИГ1 предприняли попытку проникнуть в Ирак из Сирии. Курды потеряли американскую военную технику в результате обстрела террористов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у «Нусры» несколько стратегических позиций в деревне Хараста на северо-востоке Дамаска; получили снимки города Синджар в Идлибе.

«Исламское государство»1: попыталось пробраться в провинцию Ниневия на территории Ирака через КПП «Таль-Сафук».

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по жилому району Аль-Асад в городе Дамаск; подверглась авиаударам ВВС Сирии в районе деревни Аль-Атшана на юге провинции Алеппо; потеряла населенные пункты Шейх Барака, Умм Мавалаят, Хава, Тель Амара и Расм Аль-Саид на юго-востоке Идлиба.

Курды: понесли потери в военной технике в результате обстрела ИГИЛ1 вблизи населенного пункта Аль-Бахра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются жестокие столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженной оппозиции у поселения Хараста. Оппозиционные СМИ утверждают, что радикалы все еще удерживают те же позиции, что занимали на момент начала столкновений. Однако, согласно последним данным военного источника в сети Twitter (hosienmortadapressnew), силы Башара Асада заняли несколько стратегических позиций севернее мечети Абу Бакра. Боевики были вынуждены отступить в результате интенсивных артиллерийских и ракетных обстрелов Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, ранее также сообщалось о том, что под контроль САА перешли несколько строений.

Исламисты «Джебхат Ан-Нусры» в качестве ответных действий вновь нанесли удары по жилым кварталам города Дамаск. Как передает информационный портал United Networks FSNN, несколько мин, выпущенных террористами, упали в районе Аль-Асад. О возможных пострадавших среди местных граждан пока не сообщалось.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по огневым позициям боевиков недалеко от деревни Аль-Атшана, расположенной к югу от Алеппо. Ранее также поступала информация о боевых вылетах ВВС Сирии в районе населенного пункта Аль-Хаджиб. Предполагается, что правительственные силы готовят плацдарм для дальнейшего наступления в сторону провинции Идлиб из Алеппо. Напомним, ключевой целью Сирийской арабской армии (САА) на данном направлении является контроль над военным аэропортом «Абу Ад-Духур», оккупированным исламистами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Внезапная атака боевиков ИГИЛ произошла к юго-востоку от административного центра провинции недалеко от населенного пункта Аль-Бахра, занимаемого Сирийскими демократическими силами**** (SDF). Террористы ударили по опорным пунктам курдских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, в результате чего были уничтожены бульдозер SDF, а также внедорожник Humvee, предоставленный курдам Соединенными Штатами Америки. Таким образом, несмотря на то, что террористическая группировка прекратила свое существование в Сирии как военизированное формирование, некоторые отряды ИГИЛ, которым удалось бежать на территорию пустыни, а также в районы, находящиеся под контролем курдов, все еще присутствуют в САР.

Провинция Идлиб

В южной части провинции продолжается полномасштабное наступление армии САР. После массированной воздушной атаки российской авиации правительственные войска освободили населенные пункты Шейх Барака и Умм Мавалаят, расположенные южнее Синджара, а также деревни Хава, Тель Амара и Расм Аль-Саид, к востоку от стратегического города. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (sayed_ridha). Напомним, Шейх Барака был освобожден Сирийской арабской армией (САА) и проправительственными силами днем ранее, однако войска Башара Асада были вынуждены временно покинуть населенный пункт, чтобы выполнить перегруппировку.

Появились снимки города Синджар, опубликованные на странице источника в Twitter (MIG29_). По информации новостного агентства Al Masdar News, фотографии были сделаны сотрудниками сирийской разведки. Однако на данный момент населенный пункт все еще находится в оккупации объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которого стоит «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Ирак

На границе между Сирийской Арабской Республикой (САР) и Ираком проправительственным отрядам удалось обнаружить группу террористов «Исламского государства», пытавшихся проникнуть на территорию провинции Ниневия в районе контрольно-пропускного пункта «Таль-Сафук». Тем не менее, как сообщает Twitter-канал (hosienmortadapressnew), бойцы народного ополчения «Хашд Аш-Шааби» воспрепятствовали этому. Пока неизвестно, понесла ли террористическая группировка какие-либо потери в живой силе и военной технике. Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о том, что «Исламское государство» на территории страны было уничтожено, однако некоторые боевики все еще скрываются под видом мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)