Порошенко процитировал Библию, говоря о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Киев, 6 января. Вступление в ЕС и НАТО является стратегической целью Украины, заявил в субботу президент страны Петр Порошенко. В то же время он отметил, что этого не стоит ждать в 2018 году.

«Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности», — пишет Порошенко в своей колонке в украинском издании «Новое время».

Украинский лидер также отметил окончательное завершение постсоветского периода существования страны после начала действия безвизового режима с Евросоюзом.

Напомним, что Украина объявила о намерении отменить внеблоковый статус и присоединиться к НАТО сразу же после государственного переворота в 2014 году. Однако в самом альянсе пока не спешат принимать нового члена.