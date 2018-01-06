Король-то голый: автор скандальной книги о Трампе заявил о его скорой отставке

Москва, 6 января. Материалы, собранные в книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», по словам ее автора, американского журналиста Майкла Вулффа, способны привести к бесславному завершению президентства Дональда Трампа. В интервью радиостанции BBC Radio 4 Today журналист заявил, что собранные им материалы свидетельствуют о негодности Трампа к президентству и его «невероятной неэффективности».

«История, которую я рассказал, представляет это президентство таким образом, что говорит: он не может выполнять свою работу, «король-то голый», — объявил Вулфф. — Трамп интеллектуально неспособен быть президентом США. На каком-то уровне Трамп невероятно неэффективен. Он не может ничего делать, он не может принимать законы, у него почти нет команды — большинство покинули Белый дом».

По словам Вулффа, Трамп на своей должности «не читает, не слушает и глубоко нелюбопытен», а в президентское кресло его привел бывший советник Стивен Бэннон, который теперь, покинув этот пост «сводит его с ума».

Отметим, в администрации президента США решительно опровергли заявления Вулффа, в частности о том, что Трамп «не рассчитывал стать президентом», а его жена была в шоке от перспективы стать первой леди.