Украинский олигарх Ахметов обжалует решение о заморозке активов на Кипре

Киев, 6 января. Группа компаний «Систем кэпитал менеджмент», принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, намерена обжаловать решение суда в столице Кипра Никосии о заморозке 820 миллионов долларов.

В СКМ подтвердили получение информации о предварительном определении суда на Кипре и подчеркнули, что категорически не согласны с этим определением.

«Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение», — объявили в пресс-службе компании Ахметова.

Напомним, активы компании на Кипре были заморожены в рамках рассмотрения спора вокруг приватизации компании «Укртелеком» — в 2013 году она была продана Ахметову компанией Raga Establishment Limited, принадлежащей украинскому бизнесмену Денису Горбуненко, однако вместо 860 млн долларов Ахметов выплатил, по словам Горбуненко, лишь 100 млн.

В своем заявлении представители СКМ подчеркнули, что «претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации «Укртелекома» и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited».