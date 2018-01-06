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Украинский олигарх Ахметов обжалует решение о заморозке активов на Кипре
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    Украинский олигарх Ахметов обжалует решение о заморозке активов на Кипре

    15:33  6 Января 2018  /обновлено: 15:33  06 Января 2018
    837

    Украинский олигарх Ахметов обжалует решение о заморозке активов на Кипре

    Киев, 6 января. Группа компаний «Систем кэпитал менеджмент», принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, намерена обжаловать решение суда в столице Кипра Никосии о заморозке 820 миллионов долларов. 

    В СКМ подтвердили получение информации о предварительном определении суда на Кипре и подчеркнули, что категорически не согласны с этим определением. 

    «Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение», — объявили в пресс-службе компании Ахметова.

    Напомним, активы компании на Кипре были заморожены в рамках рассмотрения спора вокруг приватизации компании «Укртелеком» — в 2013 году она была продана Ахметову компанией Raga Establishment Limited, принадлежащей украинскому бизнесмену Денису Горбуненко, однако вместо 860 млн долларов Ахметов выплатил, по словам Горбуненко, лишь 100 млн. 

    Украинский олигарх Ахметов обжалует решение о заморозке активов на Кипре

    В своем заявлении представители СКМ подчеркнули, что «претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации «Укртелекома» и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited».

    Автор: Валентин Меликов
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