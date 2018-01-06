Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину

Киев, 6 января. Почти 15,5 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину с начала 2017 года. Об этом сообщил в эфире украинского телеканала помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Система биометрического контроля на украинской границе частично начала работу в понедельник, 1 января, и со временем ее присутствие будет поэтапно расширяться. Биометрический контроль на украинской границе будет действовать по отношению к гражданам 71 страны, в том числе для граждан Российской Федерации.

«Система биометрического контроля работает эффективно, на данный момент серьезных проблем не замечено. В общем, с начала года, уже более 22,5 тысяч человек прошли биометрический контроль, — рассказал Слободян. — Из этих 22,5 тысяч — почти 15,5 тысяч это именно граждане РФ».

Как отметил помощник главы украинской Госпогранслужбы, уже были случаи, когда приезжих из России на границе не пропускали, однако причин отказа во въезде не назвал. Слободян отметил, что система биометрического контроля позволяет не только контролировать срок пребывания иностранцев на Украине, но и проверяет их данные по базам Интерпола.