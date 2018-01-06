Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море

Москва, 6 января. Появление в Черном море американского эскадренного миноносца USS Carney является недружественным шагом по отношению к России, утверждает глава Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев. По мнению эксперта, появление ракетного эсминца корабля ВМС США является предвестником «новогодней серии недружественных актов» по отношению к России.

Напомним, USS Carney, несущий на борту ракетную систему AEGIS и являющийся частью ПРО США, вошел в черноморские воды вчера. Фотографии эсминца были сделаны с турецкого берега. Предполагается, что в дальнейшем USS Carney может совершить заход в порт Одессы.

.@USNavy boosts patrols in BlackSea amid tensions in region: #FWDdeployed to Rota & on its 4th patrol in support of regional allies & partners, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Carney DDG64 transits Bosphorus towards BlackSea #steadypresence pic.twitter.com/uM4rU5d4wH — Yrk Ik (@YorukIsik) January 5, 2018

«Военно-политическое руководство США открыло новогоднюю серию недружественных актов по отношению к России направлением эсминца USS Carney, оснащенного системой противоракетной обороны AEGIS, с визитом на Украину, к морским границам РФ, — заявил Ненашев в беседе с РИА Новости. — Это начало новой линии агрессивного давления на РФ, поэтому в январе-марте мы еще увидим много американских недружественных проявлений как к России, так и к миру».

Председатель ДПФ отметил, что USS Carney входит в американскую программу построения адаптивной системы ПРО, нацеленной против России. Ранее многочисленные российские политики и военные деятели отмечали, что планы США по усилению своей противоракетной обороны в Европе опасны, поскольку нарушают глобальный стратегический баланс сил.