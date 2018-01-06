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Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море
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    Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море

    14:44  6 Января 2018  /обновлено: 14:44  06 Января 2018
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    Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море

    Москва, 6 января. Появление в Черном море американского эскадренного миноносца USS Carney является недружественным шагом по отношению к России, утверждает глава Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев. По мнению эксперта, появление ракетного эсминца корабля ВМС США является предвестником «новогодней серии недружественных актов» по отношению к России.

    Напомним, USS Carney, несущий на борту ракетную систему AEGIS и являющийся частью ПРО США, вошел в черноморские воды вчера. Фотографии эсминца были сделаны с турецкого берега. Предполагается, что в дальнейшем USS Carney может совершить заход в порт Одессы.

    «Военно-политическое руководство США открыло новогоднюю серию недружественных актов по отношению к России направлением эсминца USS Carney, оснащенного системой противоракетной обороны AEGIS, с визитом на Украину, к морским границам РФ, — заявил Ненашев в беседе с РИА Новости. — Это начало новой линии агрессивного давления на РФ, поэтому в январе-марте мы еще увидим много американских недружественных проявлений как к России, так и к миру».

    Председатель ДПФ отметил, что USS Carney входит в американскую программу построения адаптивной системы ПРО, нацеленной против России. Ранее многочисленные российские политики и военные деятели отмечали, что планы США по усилению своей противоракетной обороны в Европе опасны, поскольку нарушают глобальный стратегический баланс сил.

    Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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