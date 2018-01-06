Покупательница дома похитила все сбережения у жителя Кузбасса

Кемерово, 6 января. Полицейские разбираются в обстоятельствах хищения 70 тысяч рублей со счета жителя Кемеровской области.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске, сообщает «Газета Кемерова». Мошенница обманным путем похитила у 65-летнего мужчины все сбережения на банковской карте в размере 70 тысяч рублей. Полиция выяснила, что местный житель разместил в Интернете объявление о продаже частного дома. По указанному на сайте номеру позвонила женщина, которая убедила его подойти к банкомату и совершить ряд действий для того, чтобы подтвердить поступление платежа безналичным способом. После чего у мужчины со счета были списаны все деньги.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что номер мобильного телефона, который использовала мошенница, зарегистрирован в Башкортостане. Расследование продолжается, оперативники уголовного розыска устанавливают личность злоумышленницы.