Социальная сеть Instagram после прямого обращения Роскомнадзора разблокировала официальный аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». В настоящий момент страница вновь доступна. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, 4 января социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Как рассказал РИА Новости директор сада Алексей Ретеюм, администрация социальной сети потребовала от Ботанического сада юридические документы, которые у них, конечно же, нет, поскольку сад является структурным подразделением МГУ.

Вечером, 5 января, аккаунт «Аптекарского огорода» вновь стал доступен.

«Новогодние чудеса существуют, — говорится в сообщении на странице сада, — сегодня вечером Instagram разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада «Аптекарский огород».

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Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков прокомментировал ФАН инцидент с блокировкой страницы ботанического сада.

«Instagram в последнее время стал одной из самых востребованных бизнесом различного уровня социальных сетей. Коммерческая составляющая приводит иногда и к махинациям со спамом и накрутками, с которыми руководство соцсети действительно довольно активно борется. Но в случае с аккаунтом Ботанического сада МГУ никакой речи о коммерческом интересе не могло быть. Просветительский, образовательный ресурс был открытым, популярным, не был направлен на заработок и не участвовал ни в каких махинациях. Действия администрации соцсети вызывают большое недоумение, так как при таких обстоятельствах блокировка без каких-либо объяснений выглядит совершенно необоснованной», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, единственным, из-за чего можно было предъявить претензии к аккаунту, является его неофициальный характер без верификации. Но из контента ресурса Ботанического сада понятно, что его ведут люди, работающие там, для которых Instagram к тому же стал основным средством коммуникации с аудиторией.

«Поэтому, каковы бы ни были причины блокировки аккаунта, к ней надо было подходить как минимум после общения с его администрацией, чего руководство соцсети не сделало. В России множество других подобных некоммерческих проектов, не менее полезных и популярных. И получается, что по примеру аккаунта Ботанического сада они легко могут быть заблокированы без объяснения причин, а их аудитории будет прекращен доступ к привычным удобным способам коммуникации», — добавил Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, в данном случае необходима была поддержка заблокированного аккаунта, чтобы восстановить его работу и по возможности предотвратить повторение этой очень неприятной ситуации.