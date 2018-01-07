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Роскомнадзор готов защищать интересы россиян в Интернете — эксперт
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    Роскомнадзор готов защищать интересы россиян в Интернете — эксперт

    10:00  7 Января 2018
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    Эксперт: РКН продемонстрировал готовность защищать интересы россиян в Интернете

    Социальная сеть Instagram после прямого обращения Роскомнадзора разблокировала официальный аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». В настоящий момент страница вновь доступна. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Напомним, 4 января социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Как рассказал РИА Новости директор сада Алексей Ретеюм, администрация социальной сети потребовала от Ботанического сада юридические документы, которые у них, конечно же, нет, поскольку сад является структурным подразделением МГУ.

    Вечером, 5 января, аккаунт «Аптекарского огорода» вновь стал доступен.

    «Новогодние чудеса существуют, — говорится в сообщении на странице сада, — сегодня вечером Instagram разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада «Аптекарский огород».

    Роскомнадзор готов защищать интересы россиян в Интернете — эксперт

    Поддержка Роскомнадзора

    Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков прокомментировал ФАН инцидент с блокировкой страницы ботанического сада.

    «Instagram в последнее время стал одной из самых востребованных бизнесом различного уровня социальных сетей. Коммерческая составляющая приводит иногда и к махинациям со спамом и накрутками, с которыми руководство соцсети действительно довольно активно борется. Но в случае с аккаунтом Ботанического сада МГУ никакой речи о коммерческом интересе не могло быть. Просветительский, образовательный ресурс был открытым, популярным, не был направлен на заработок и не участвовал ни в каких махинациях. Действия администрации соцсети вызывают большое недоумение, так как при таких обстоятельствах блокировка без каких-либо объяснений выглядит совершенно необоснованной», — пояснил Сергей Простаков.

    По словам эксперта, единственным, из-за чего можно было предъявить претензии к аккаунту, является его неофициальный характер без верификации. Но из контента ресурса Ботанического сада понятно, что его ведут люди, работающие там, для которых Instagram к тому же стал основным средством коммуникации с аудиторией.

    «Поэтому, каковы бы ни были причины блокировки аккаунта, к ней надо было подходить как минимум после общения с его администрацией, чего руководство соцсети не сделало. В России множество других подобных некоммерческих проектов, не менее полезных и популярных. И получается, что по примеру аккаунта Ботанического сада они легко могут быть заблокированы без объяснения причин, а их аудитории будет прекращен доступ к привычным удобным способам коммуникации», — добавил Простаков.

    Эксперт: РКН продемонстрировал готовность защищать интересы россиян в Интернете

    Поэтому, отметил эксперт, в данном случае необходима была поддержка заблокированного аккаунта, чтобы восстановить его работу и по возможности предотвратить повторение этой очень неприятной ситуации.

    «Такую поддержку Ботаническому саду оказал Роскомнадзор, продемонстрировав готовность защищать интересы российской интернет-аудитории и различных некоммерческих просветительских проектов, предназначенных для нее. Случай с аккаунтом Ботанического сада МГУ показывает, что необоснованная блокировка российских аккаунтов встретила противодействие со стороны Роскомнадзора, и что у добросовестных российских пользователей соцсетей есть достаточно эффективный способ защиты в лице этого ведомства», — резюмировал Простаков.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роскомнадзор #ркн #ботанический сад
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