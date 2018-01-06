ВДВ РФ проведут совместные учения в Египте в 2018 году

Москва, 6 января. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России проведут совместные учения в Египте. Соответствующее заявление сделал глава отдела организации и планирования миротворческой деятельности в ВДВ РФ Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ полковник Алексей Сгибнев.

«В следующем году, они нас уже пригласили, учения будут проводиться на территории Египта», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что в прошлом году на территории Кубани прошли совместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта «Защитники дружбы-2017». Во время учений был выполнен ряд задач, в том числе захват и удержание горного перевала в Краснодарском крае, десантирование.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ на Дальнем Востоке отработали уничтожение лагеря «противника».