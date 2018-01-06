Сирия готова забрать у американцев базу в Хомсе: ИГ разбито — чем США объяснят свое пребывание в САР

Недавно стало известно, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) полностью контролируют периметр района на юге провинции Хомс, где дислоцируется контингент вооруженных сил США и отряды проамериканских боевиков. В этом регионе вблизи поселения Ат-Танф располагается военная база Соединенных Штатов, на которой ведется подготовка новых антиправительственных вооруженных группировок.

Теперь данный военный объект заблокирован, и потому многие эксперты уверены, что южный анклав стал бесполезен для Вашингтона и что американские войска в скором времени покинут данный район. Пока что, тем не менее, никаких официальных заявлений со стороны Пентагона или Белого дома не прозвучало. Означает ли это, что база «Ат-Танф», даже несмотря на осаду, по-прежнему имеет определенное стратегическое значение для американцев? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Наш собеседник, публицист и востоковед Андрей Онтиков, подчеркнул в ходе интервью, что присутствие войск Соединенных Штатов на территории Сирии в любом случае незаконно, поскольку они действуют в чужой стране без приглашения легитимного правительства. Несомненно, центральной задачей США является свержение Башара Асада и развал арабской республики, однако пребывание американских сил на юге сирийской провинции Хомс можно объяснить и другим обстоятельством: Вашингтон продолжает играть против одного из своих главных геополитических соперников — против Ирана, и одновременно в пользу одного из своих союзников — в пользу Израиля.

«Прежде всего, военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии незаконно, потому что не было ни специального приглашения официального Дамаска, ни соответствующей резолюции Совета безопасности ООН. Поэтому любые американские базы или военные на территории САР — это уже нарушение международного права. Если говорить об интересах США в районе Ат-Танфа, то нужно вспомнить о вопросе присутствия в этом регионе несирийских формирований, который вызывает множество международных споров. Там находятся бойцы ливанской «Хезболлы», иранские и иракские ополченцы — все это страшно беспокоит Израиль, и сейчас ведутся переговоры об отводе этих проасадовских несирийских подразделений от границы с Иорданией. Присутствие американцев на юге республики — это как бы гарантия того, что кто-то заботится об израильской безопасности», — отметил эксперт.

Но важно учитывать, что район Ат-Танфа — это не единственное место дислокации войск США в САР. Американские военные сохраняют широкое присутствие на северо-востоке страны, где находится так называемый Сирийский Курдистан. Именно поэтому, говорить о том, что позиции Вашингтона на Ближнем Востоке полностью ослабли, пока нельзя, уверен востоковед.

«Я бы не стал утверждать, что положение Соединенных Штатов в регионе теперь совсем незначительно. Они все еще имеют влияние на страны Персидского залива. Да и в самой Сирии они также пока сохраняют некоторые позиции. Достаточно посмотреть на восточную часть республики — ее в значительной мере контролируют курдские формирования Сирийских демократических сил (SDF), и там присутствуют американские военные. Это большая проблема, так как отсутствие налаженной координации между отдельными регионами государства создает угрозу развала страны или, по крайней мере, ее дезинтеграции. Вот вам и позиция американцев», — заметил Андрей Онтиков.

Он также подчеркнул, что расчленение Сирии на отдельные зоны контроля как раз и является одной из основных задач США. Именно поэтому они и стали поддерживать курдов, стремящихся к отделению от САР и созданию собственного государства, а также вооруженную оппозицию и даже террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), которые воюют против сирийской армии и законного правительства арабской республики.

«Американцы не отказались от своей идеи свержения сирийских властей. Именно поэтому Соединенные Штаты целиком и полностью поддерживают «Джебхат ан-Нусру»1 в районе Идлиба, о чем говорили также наши дипломаты и военные. Потому американцы сотрудничают и с курдами, стремления которых связаны с федерализацией Сирии. Это такая почва, которая потенциально может привести страну к дезинтеграции. Поэтому у США еще есть позиции в САР. Однако они поставили себя в очень неловкое положение: теперь «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) усилиями сирийской армии и РФ побеждено, и какого-то более-менее подходящего предлога для оправдания присутствия американских сил в Сирии больше нет», — заключил наш собеседник.

1 Организация запрещена на территории РФ.