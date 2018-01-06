Верховный суд РФ отклонил жалобу Навального о недопуске на выборы-2018

Москва, 6 января. Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ признать незаконным решение Центризбиркома, который не зарегистрировал его в качестве кандидата на выборы президента РФ. Об этом сообщил представитель Навального Иван Жданов.

«Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу», — цитирует Жданова ТАСС.

Он также заявил о планах Навального обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что 30 декабря 2017 года Верховный суд рассмотрел иск Алексея Навального с требованием признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии о регистрации его инициативной группы. При этом сам блогер в суде не появился.

ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборы президента РФ из-за наличия у него судимости по статье «Присвоение и растрата». Отметим, что Алексей Навальный был осужден по делу «Кировлеса». В частности, суд приговорил его к пятилетнему условному сроку заключения.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.