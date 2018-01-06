Поклонская ответила на слухи о наличии у нее гражданства Украины

Москва, 6 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление украинского парламентария о том, что она могла остаться гражданкой Украины.

«Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России», — опубликовала бывший прокурор Крыма на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также отметила, ссылаясь на Государственную миграционную службу Украины (ГМС), что закон о гражданстве не нарушался. Поклонская подчеркнула, что «народы России и Украины неделимы».

«Могу пожелать депутатам Верховной Рады Украины разобраться со своим американским гражданством», — добавила депутат.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что Наталья Поклонская могла остаться гражданкой Украины, так как в документах ГМС нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве.

Заявление Лещенко последовало после того, как издание «Украинская правда» опубликовало материал о том, что власти Киева до сих пор не лишили Поклонскую гражданства Украины.