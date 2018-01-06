Дворцовая стража задержала 11 саудовских принцев, протестовавших против «мер экономии»

Эр-Рияд, 6 января. Власти Саудовской Аравии задержали 11 членов королевской семьи, которые устроили акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде. Поводом для протестов стали меры по «экономии» или «ограничению роскоши» для королевской семьи, введенные по инициативе правящих лиц — в числе прочего саудовские власти отказались оплачивать из казны счета принцев за воду и электричество.

Местные новостные источники, передает Reuters, сообщили о том, что группа членов королевской семьи собралась во дворце Каср аль-Хокм для того, чтобы выразить протест против новой политики королевства. Напомним, кроме ограничительных мер в отношении членов королевской семьи власти Саудовской Аравии приняли решение урезать многочисленные субсидии и ввести в стране налог на добавленную стоимость, которого ранее не существовала. Целью этого является ликвидация огромного бюджетного дефицита в 195 млрд саудовских риалов (52 млрд долларов) в 2018 году на фоне падения цен на нефть.

«Принцам сообщили, что их требования неправильны, однако они отказались покинуть Каср аль-Хокм, — приводит Reuters сведения, полученные от неназванных источников. — Королевская стража получила высочайший приказ о вмешательстве, после чего принцы были задержаны и помещены в тюрьму аль-Хайер, после чего их ожидает суд».

Напомним, ранее по инициативе кронпринца Мухаммеда бин Сальмана в Саудовской Аравии началось масштабное антикоррупционное расследование, в ходе которого под удар попали десятки членов королевской семьи и бывших министров королевства, а также несколько действующих министров на тот момент. Задержанных содержали в пятизвездочном отеле «Ритц» в Эр-Рияде, предложив им «откупиться» для снятия обвинений.