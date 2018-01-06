 Глава Минвостокразвития рассказал о добыче криптовалют на Дальнем Востоке

Владивосток, 6 января. В настоящее время Минвостокразвития и власти дальневосточного региона готовят предложения по созданию на территории Дальнего Востока — «майнингового города», где в промышленных масштабах будут добываться криптовалюты. По словам главы министерства по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, к развитию региона необходим «новаторский подход».

Галушка подчеркнул, что тема криптовалют «интересна» и в настоящее время в России проводится масштабная работа по включению криптовалют в российский государственный, законодательный и общественный формат.

«Очень важно понимать, что ничто в мире никогда на месте не стояло, в том числе и деньги. И сегодня мы с вами живём в эпоху, когда рождается новый вид денег, — сказал глава Минвостокразвития в интервью RT. — Но необходимо правильно отнестись к этому процессу».

«Правильно», как подчеркнул Александр Галушка — это «в интересах своей страны, понимая все особенности, всю специфику нового явления и трудясь над тем, чтобы оно работало на дальневосточную экономику».