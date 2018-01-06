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Политика
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Глава Минвостокразвития рассказал о добыче криптовалют на Дальнем Востоке
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    Глава Минвостокразвития рассказал о добыче криптовалют на Дальнем Востоке

    13:28  6 Января 2018  /обновлено: 13:28  06 Января 2018
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    Глава Минвостокразвития рассказал о добыче криптовалют на Дальнем Востоке

    Владивосток, 6 января. В настоящее время Минвостокразвития и власти дальневосточного региона готовят предложения по созданию на территории Дальнего Востока — «майнингового города», где в промышленных масштабах будут добываться криптовалюты. По словам главы министерства по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, к развитию региона необходим «новаторский подход».

    Галушка подчеркнул, что тема криптовалют «интересна» и в настоящее время в России проводится масштабная работа по включению криптовалют в российский государственный, законодательный и общественный формат.

    «Очень важно понимать, что ничто в мире никогда на месте не стояло, в том числе и деньги. И сегодня мы с вами живём в эпоху, когда рождается новый вид денег, — сказал глава Минвостокразвития в интервью RT. —  Но необходимо правильно отнестись к этому процессу».

    Глава Минвостокразвития рассказал о добыче криптовалют на Дальнем Востоке

    «Правильно», как подчеркнул Александр Галушка — это «в интересах своей страны, понимая все особенности, всю специфику нового явления и трудясь над тем, чтобы оно работало на дальневосточную экономику». 

    «Понадобится принципиальное решение президента России, но со своей стороны мы к этому обсуждению подойдём с проработанными предложениями», — отметил министр.

     Глава Минвостокразвития рассказал о добыче криптовалют на Дальнем Востоке

    Автор: Валентин Меликов
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