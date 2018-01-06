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Политика
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Общество
Эксперт: Роскомнадзор помог разблокировать аккаунт Ботанического сада МГУ в Instagram
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    Эксперт: Роскомнадзор помог разблокировать аккаунт Ботанического сада МГУ в Instagram

    13:28  6 Января 2018
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    Эксперт: позиция РКН помогла разблокировать аккаунт Ботанического сада МГУ в Instagram

    Социальная сеть Instagram после обращения Роскомнадзора разблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    В четверг, 4 января, социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Вечером в пятницу, 5 января, заблокированный аккаунт вновь стал доступен.

    «Новогодние чудеса существуют — сегодня вечером Instagram разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада «Аптекарский огород», — говорится в опубликованном сообщении в социальной сети на странице сада.

     

    Эксперт: Роскомнадзор помог разблокировать аккаунт Ботанического сада МГУ в Instagram

    Неадекватная политика

    Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что в последнее время против любых российский аккаунтов в социальных сетях ведется не совсем адекватная политика. Безусловно, все можно списывать на технические ошибки. Но не кажется ли, что подобных ошибок стало слишком много?

    «Instagram повторяет судьбу Twitter, когда после 2014 года банили всех подряд без разбора под видом технических ошибок. В этот раз досталось аккаунту «Аптекарского огорода». В данных ситуациях главное не замалчивать проблему. Роскомнадзор как раз придал ситуации новый вектор развития, обратившись напрямую к Instagram. Скорее всего, именно это и повлияло на разблокировку аккаунта. Потому что, как показывает практика, только Роскомнадзор или серьезный политический скандал могут как-то повлиять на политику зарубежных социальных сетей в сторону российских аккаунтов. И подобный инцидент это в очередной раз доказал», — добавила Наталия Елисеева.

    Патриотический акт

    Аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что действия руководства Instagram по блокировке аккаунта Ботанического сада МГУ, вне всякого сомнения, иного чувства, кроме обиды или досады, вызвать не могут. Все прекрасно знают, что Ботанический сад МГУ весьма далек от политики, да и от коммерческого извлечения доходов в сети Интернет, в том числе и в социальных сетях, тоже.

    Эксперт: позиция РКН помогла разблокировать аккаунт Ботанического сада МГУ в Instagram

    «Миссия Ботанического сада МГУ — совсем иная. Научная, исследовательская, образовательная, просветительская, тем самым — благородная и общеполезная. Такого рода блокировка никак не красит тех, кто принял это решение. Позиция руководителей и сотрудников Роскомнадзора в данном случае правомерна и вызывает уважение. Они реально встали на сторону отечественной науки, вступившись за заблокированный Instagram-аккаунт Ботанического сада МГУ перед собственниками и администрацией иностранного сервиса. Это, вне всякого сомнения, патриотический акт в интересах как нашей, так и мировой науки, в интересах Просвещения, которое, как известно, не имеет границ.

    И, разумеется, научному сообществу Российской Федерации стоит поблагодарить сотрудников Роскомнадзора за оперативную реакцию в защиту интересов одного из образовательных, научных и просветительских аккаунтов в сети Интернет», — резюмировал Владимир Соловейчик.

    «Аптекарский огород» — старейший ботанический сад России. Он был основан в 1706 году по указу Петра I для выращивания лекарственных растений. С 1805 года находится в ведении Московского университета.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #ркн #ботанический сад
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