Глава Tesla предложил работу на «самой продвинутой фабрике на Земле»

Лос-Анджелес, 6 января. Всемирно известный бизнесмен и инноватор Илон Маск опубликовал на своей странице Twitter предложение о найме работников на новую фабрику компании Tesla, расположенную в штате Невада.

«Приходите работать на самой большой и самой продвинутой фабрике на Земле! — написал Маск на своей странице соцсети. — Она расположена у реки неподалеку от прекрасных гор Сьерра-Невада, где свободно бродят дикие мустанги».

Come work at the biggest & most advanced factory on Earth! Located by a river near the beautiful Sierra Nevada mountains with wild horses roaming free. https://t.co/Nimv3BvQXI — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2018

Ранее предложение присоединиться к команде так называемой «гигафабрики» появилось на странице Tesla в Twitter.

Join our Gigafactory team https://t.co/E2tgdxmjpU — Tesla (@Tesla) January 3, 2018

Как указано на сайте компании Tesla, основной целью «гигафабрики» является добиться существенного снижения стоимости мощнейших аккумуляторных батарей, необходимых для работы электроавтомобилей, выпускаемых компанией Маска. Предполагается, что в ходе расширения фабрика сможет полностью обеспечивать себя электроэнергией благодаря солнечным батареям и стать независимой от внешних источников.