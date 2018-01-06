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Политика
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Боец ДНР о плене и пытках ВСУ: Патроны в уши засовывали до барабанных перепонок
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    Боец ДНР о плене и пытках ВСУ: Патроны в уши засовывали до барабанных перепонок

    13:00  6 Января 2018
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    Боец ДНР о плене: Патроны в уши засовывали, пытаясь достать барабанные перепонки

    Боец ВС ДНР Алексей Толстоног, полтора года проживший в украинском плену, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о том, как его схватили боевики «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) и заразили туберкулезом в СИЗО.

    Подхватить подобное заболевание в застенках СБУ довольно легко, учитывая условия содержания. В камерах — мокрые, покрытые грибком стены. Кроме того, больных содержат рядом со здоровыми.

    Толстоног попал в плен прямо с передовой. Его подразделению была дана команда окопаться, занять оборону и вести наблюдение посменно.

    «Меня сменили в час — было все спокойно. А потом ни с того, ни с сего — две автоматные очереди. Мгновенно двое раненых с нашей стороны, они погибли практически сразу. Как противник зашел — понятия не имею. Мы были в лесополосе, а они зашли с трех сторон. «Упаковали» нас за полминуты буквально — все происходило очень быстро», — рассказывает Толстоног.

    Как утверждает боец ВС ДНР, «принимающей стороной» был «Правый сектор». После члены преступной группировки передали пленных своему начальству. Первый допрос был тяжелым, с применением мер физического воздействия.

    «Нас отвезли куда-то с мешками на голове, начали током бить, спрашивать профессию. Например, у меня и еще у одного парня — РПГ. Ему первому вопрос задали, мол, вторая профессия какая? Он ответил, что РПГ, и ему начали патроны в уши засовывать, чтобы достать до барабанных перепонок. Сложно такое выдержать. Я на это посмотрел, и подумал, что скажу лучше, что я просто стрелок. Мне досталось меньше — просто зарядили пару раз берцами по голове и все», — вспоминает пленный.

    После пыток бойцов привезли в тюрьму, и через какое-то время Алексей Толстоног заболел туберкулезом. По его словам, поначалу было подозрение на пневмонию, но потом выяснилось, что все же туберкулез.

    «Я девять месяцев провел в больнице, но курс лечения не допил. Надо было полгода принимать лекарства, а получилось, что четыре месяца. Когда перевезли меня в Запорожье, перестали давать медикаменты. Я несколько раз писал заявления с просьбами предоставить мне фтизиатра для консультации. Да и вообще, меня, больного, держали в одной камере со здоровыми. И все без толку», — махнул рукой Толстоног.

    Что примечательно, пленный сидел в одной камере со здоровыми заключенными при открытой форме туберкулеза.

    Отношение обычных заключенных к пленным было таким же, как и к простым «зекам»: сначала люди присматриваются, пытаются понять, что за человек, а потом уже делают выводы.

    «Конечно, они на нас сначала (называли) «сепары», «сепары»… Выражусь по-тюремному: свободское в тюрьме не качает. То, что происходит на воле, никак не отражается на том, что внутри СИЗО. Там свой мир», — утверждает освобожденный пленный.

    По его словам, мнения по поводу конфликта на Украине у украинских заключенных разделяются: кто-то поддерживает идеи, например, «Правого сектора», а кто-то — за ЛНР и ДНР. Конечно, сложно делать какие-то выводы, когда источник информации — только украинское телевидение. Но даже люди, сидящие в камерах, понимают, что не все то, что говорят украинские политики, правда.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #днр #всу #донбасс #украина
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