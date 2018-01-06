18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Жителей Хабаровского края предупреждают о снежной метели
Новости Сирии
Сирия новости 6 января 16.30: два взрыва в Багдаде, ВКС РФ активизировали боевые вылеты в провинции Идлиб
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 6 января 16.30: два взрыва в Багдаде, ВКС РФ активизировали боевые вылеты в провинции Идлиб

    16:30  6 Января 2018
    3290

    ВКС РФ активизировали боевые вылеты в провинции Идлиб

    Сирия, 6 января. Эрдоган обеспокоен тем, что Вашингтон продолжает поставлять военную технику курдским Отрядам народной самообороны (YPG). ВКС РФ интенсифицировали боевые вылеты против «Джебхат Ан-Нусры»***1 в Идлибе. Два взрыва произошли в провинции Багдад, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии ударили по военным объектам «Нусры» у населенных пунктов Хан Ас-Сабль и Кафр Набль на юго-западе Идлиба; атаковали позиции боевиков на окраине города Саракиб в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары с беспилотников по укреплениям исламистов в Восточной Гуте Дамаска; продолжают развивать наступление на юго-востоке Идлиба.

    «Исламское государство»1: организовало два взрыва в иракской провинции Багдад, пострадали 12 мирных жителей.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам сирийских ВВС недалеко от населенного пункта Аль-Хаджиб к югу от Алеппо.

    Курды: заявляют, что завершили работы по восстановлению водонапорной башни в городе Аль-Хамрат к востоку то Ракки.

    Международная коалиция: продолжает поставлять военную технику отрядам YPG, несмотря на протесты Турции.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в сети Telegram (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что у деревни Хараста в Восточной Гуте продолжаются вооруженные столкновения между радикалами антиправительственных группировок и частями Сирийской арабской армии (САА), возглавляемыми 105-й бригадой. Войска Башара Асада прибегли к использованию боевых беспилотников, чтобы нанести точечные удары по укреплениям боевиков в окрестностях Харасты и населенного пункта Ирбин. Напомним, радикалы «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам» заблокировали военную базу в Харасте, оборону которой все еще держат сирийские солдаты. Однако в ходе последних боев войскам САР удалось значительно продвинуться в направлении осажденных бойцов. В настоящий момент от лагеря их отделяют всего 50 метров.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Информационный портал Shahba Press передает, что сирийские военные самолеты нанесли удары по укрепленным районам боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», в окрестностях населенного пункта Аль-Хаджиб южнее города Алеппо. О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось.

    Тем временем Турция обеспокоена тем, что Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать помощь Отрядам народной самообороны (YPG), которые, по мнению Анкары, связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), считающейся террористической группировкой в Турецкой Республике. Свою озабоченность этим выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном, прошедшей в пятницу в Париже. Эрдоган сообщил, что примет все необходимые меры, чтобы предотвратить возможное возникновение курдского «террористического коридора», ведущего к Средиземному морю. Напомним, в конце ноября президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Эрдоганом пообещал прекратить поставки оружия отрядам YPG. Вследствие этого в последние несколько месяцев отношения между Анкарой и Вашингтоном значительно ухудшились.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Объединенная авиация ВКС РФ и ВВС Сирии вновь осуществила несколько боевых вылетов в поддержку наступления Сирийской арабской армии (САА), атаковав позиции группировок «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и «Джейш Аль-Изза». Согласно данным Telegram-каналов (dorarsite) и (syrianpc), точечные авиаудары союзников пришлись на командные пункты и военную технику исламистов на окраинах населенных пунктов Хан Ас-Сабль и Кафр Набль. Информация о потерях со стороны радикалов пока уточняется. Военные самолеты российских ВКС также провели воздушную атаку оборонительных сооружений вооруженной оппозиции в районе города Саракиб. Напомним, первоочередной целью правительственных сил на данный момент является город Синджар, поскольку он расположен вдоль ключевой трассы, ведущей к городу Маарет Ан-Нуман.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Идлиб

    Военный источник в сети Twitter (QSD_Jabha), связанный с Демократическими силами Сирии**** (SDF), сообщает о том, что в населенном пункте Аль-Хамрат, находящемся восточнее административного центра региона,  была восстановлена работа водонапорной башни. Данные территории находятся под контролем курдов, начиная с мая прошлого года, однако ремонтные работы по восстановлению города все еще не были завершены, как и разминирование захваченных районов. В подконтрольных курдам населенных пунктах до сих пор время от времени происходят взрывы СВУ, заложенных террористами «Исламского государства», в результате чего страдает, прежде всего, мирное население.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Сразу два взрыва прогремело в провинции Багдад. Взрывные устройства были активированы на севере и на западе региона, сообщает информационное агентство Iraqi News. Одна из бомб была заложена недалеко от городского рынка в населенном пункте Сабаа Аль-Бур, другая — в центре города Аль-Радвана. Во время взрывов один молодой человек погиб на месте, не менее 11 мирных граждан получили ранения. Таким образом, несмотря на постоянные спецоперации иракских вооруженных сил и ополченцев «Хашд Аш-Шааби», «спящие ячейки» «Исламского государства» все еще продолжают функционировать. Напомним, в настоящее время правительственные войска Ирака продолжают операцию по  зачистке территорий провинции Киркук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #сса #хомс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 6 января 12.30: жители Дамаска требуют от боевиков сдаться, «Нусра» потеряла 4 деревни в Идлибе
    Сирия новости 6 января 07.00: САА удерживает базу в Харасте, «Джебхат ан-Нусра» теряет юго-восток Идлиба
    Сирия итоги за сутки на 6 января 06.00: «Нусра» несет потери в Хаме, ВКС РФ обеспечили успехи САА в Идлибе
    Сирия новости 5 января 22.30: гуммиссия России в Даръа, САА при помощи ВКС РФ освободила деревни в Идлибе
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Порошенко процитировал Библию, говоря о вступлении Украины в ЕС и НАТО

      15:43 6 Января 2018 1515
      Читать
      14:44
      Сегодня

      Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море
      13:58
      Сегодня

      Дворцовая стража задержала 11 саудовских принцев, протестовавших против «мер экономии»
      13:54
      Сегодня

      Поклонская ответила на слухи о наличии у нее гражданства Украины
      11:39
      Сегодня

      Мутко получил новую должность в Петербурге
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 6 января 06.00: «Нусра» несет потери в Хаме, ВКС РФ обеспечили успехи САА в Идлибе

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 9363

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10048

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10543

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18120

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3514
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину

      Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину

      15:03   6 Января 2018
      1441
      Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

      Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

      11:39   6 Января 2018
      1794
      Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

      Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

      9:56   6 Января 2018
      481
      Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

      Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

      1:49   6 Января 2018
      909