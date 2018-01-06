Сирия, 6 января. Эрдоган обеспокоен тем, что Вашингтон продолжает поставлять военную технику курдским Отрядам народной самообороны (YPG). ВКС РФ интенсифицировали боевые вылеты против «Джебхат Ан-Нусры»***1 в Идлибе. Два взрыва произошли в провинции Багдад, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии ударили по военным объектам «Нусры» у населенных пунктов Хан Ас-Сабль и Кафр Набль на юго-западе Идлиба; атаковали позиции боевиков на окраине города Саракиб в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары с беспилотников по укреплениям исламистов в Восточной Гуте Дамаска; продолжают развивать наступление на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало два взрыва в иракской провинции Багдад, пострадали 12 мирных жителей.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам сирийских ВВС недалеко от населенного пункта Аль-Хаджиб к югу от Алеппо.

Курды: заявляют, что завершили работы по восстановлению водонапорной башни в городе Аль-Хамрат к востоку то Ракки.

Международная коалиция: продолжает поставлять военную технику отрядам YPG, несмотря на протесты Турции.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Telegram (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что у деревни Хараста в Восточной Гуте продолжаются вооруженные столкновения между радикалами антиправительственных группировок и частями Сирийской арабской армии (САА), возглавляемыми 105-й бригадой. Войска Башара Асада прибегли к использованию боевых беспилотников, чтобы нанести точечные удары по укреплениям боевиков в окрестностях Харасты и населенного пункта Ирбин. Напомним, радикалы «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам» заблокировали военную базу в Харасте, оборону которой все еще держат сирийские солдаты. Однако в ходе последних боев войскам САР удалось значительно продвинуться в направлении осажденных бойцов. В настоящий момент от лагеря их отделяют всего 50 метров.

Провинция Алеппо

Информационный портал Shahba Press передает, что сирийские военные самолеты нанесли удары по укрепленным районам боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», в окрестностях населенного пункта Аль-Хаджиб южнее города Алеппо. О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось.

Тем временем Турция обеспокоена тем, что Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать помощь Отрядам народной самообороны (YPG), которые, по мнению Анкары, связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), считающейся террористической группировкой в Турецкой Республике. Свою озабоченность этим выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном, прошедшей в пятницу в Париже. Эрдоган сообщил, что примет все необходимые меры, чтобы предотвратить возможное возникновение курдского «террористического коридора», ведущего к Средиземному морю. Напомним, в конце ноября президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Эрдоганом пообещал прекратить поставки оружия отрядам YPG. Вследствие этого в последние несколько месяцев отношения между Анкарой и Вашингтоном значительно ухудшились.

Провинция Идлиб

Объединенная авиация ВКС РФ и ВВС Сирии вновь осуществила несколько боевых вылетов в поддержку наступления Сирийской арабской армии (САА), атаковав позиции группировок «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и «Джейш Аль-Изза». Согласно данным Telegram-каналов (dorarsite) и (syrianpc), точечные авиаудары союзников пришлись на командные пункты и военную технику исламистов на окраинах населенных пунктов Хан Ас-Сабль и Кафр Набль. Информация о потерях со стороны радикалов пока уточняется. Военные самолеты российских ВКС также провели воздушную атаку оборонительных сооружений вооруженной оппозиции в районе города Саракиб. Напомним, первоочередной целью правительственных сил на данный момент является город Синджар, поскольку он расположен вдоль ключевой трассы, ведущей к городу Маарет Ан-Нуман.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (QSD_Jabha), связанный с Демократическими силами Сирии**** (SDF), сообщает о том, что в населенном пункте Аль-Хамрат, находящемся восточнее административного центра региона, была восстановлена работа водонапорной башни. Данные территории находятся под контролем курдов, начиная с мая прошлого года, однако ремонтные работы по восстановлению города все еще не были завершены, как и разминирование захваченных районов. В подконтрольных курдам населенных пунктах до сих пор время от времени происходят взрывы СВУ, заложенных террористами «Исламского государства», в результате чего страдает, прежде всего, мирное население.

Ирак

Сразу два взрыва прогремело в провинции Багдад. Взрывные устройства были активированы на севере и на западе региона, сообщает информационное агентство Iraqi News. Одна из бомб была заложена недалеко от городского рынка в населенном пункте Сабаа Аль-Бур, другая — в центре города Аль-Радвана. Во время взрывов один молодой человек погиб на месте, не менее 11 мирных граждан получили ранения. Таким образом, несмотря на постоянные спецоперации иракских вооруженных сил и ополченцев «Хашд Аш-Шааби», «спящие ячейки» «Исламского государства» все еще продолжают функционировать. Напомним, в настоящее время правительственные войска Ирака продолжают операцию по зачистке территорий провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)