Сирия: украинские СМИ пытались выдать запись салюта в Латакии за «яркое видео» обстрела авиабазы РФ

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российская авиабаза «Хмеймим» в Латакии 31 декабря подверглась минометному обстрелу со стороны мобильной диверсионной группы боевиков. В результате погибли двое военнослужащих. После нападения охрана военного объекта была значительно усилена. В настоящий момент продолжается поиск лиц, причастных к проведению атаки.

Однако в мировых СМИ данная новость вызвала настоящий ажиотаж. Ряд изданий опубликовали сведения о том, что в результате обстрела также были якобы уничтожены семь военных самолетов ВКС РФ. Представители МО России опровергли эти данные, однако подобные сообщения по-прежнему активно тиражируются в западных и прозападных СМИ. Украинский портал «Обозреватель» пошел еще дальше, опубликовав статью, заголовок которой обещал читателям «яркое видео» обстрела российского аэродрома, в результате которого РФ будто бы понесла «масштабные потери».

Как выяснилось при ближайшем рассмотрении материала, видеозапись, действительно, достаточно яркая, однако демонстрирует она совсем не то, что обещали украинские журналисты. «Обозреватель» даже не приводит перевод названия видео с арабского языка. Если сделать это самостоятельно, то можно увидеть лишь безобидное — «Сирия. Латакия. Новый год 2017/2018». И действительно: на кадрах запечатлены огни ночного города, встречающего праздник, многочисленные фейерверки и салюты всевозможных цветов. И при этом, конечно, — никаких разрушений, потерь или обстрелов: разве что автоматные очереди, выпущенные в воздух празднующими солдатами сирийской армии.

Собеседник Федерального агентства новостей (ФАН), политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в интервью нашему корреспонденту, что подобная информационная стратегия Запада и его подчиненных не имеет ничего общего с правдой. Она направлена лишь на дискредитацию России, которая в отличие от международной коалиции во главе с США добилась больших успехов в борьбе с терроризмом в Сирии.

«Эта фейковая новость связана со скоординированной информационной кампанией против РФ, направленной на то, чтобы компрометировать действия России в САР. Работа наших ВКС и других сил в арабской республике привела к полной победе над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), а также сохранила суверенитет и целостность Сирии. Соответственно, авторитет нашей страны — военный и политический — значительно возрос. Между тем эффективность западных держав, и прежде всего Соединенных Штатов, оказалась под сомнением. Несмотря на убеждения Дональда Трампа в том, что именно США победили ИГ1 в САР, никто на Ближнем Востоке в них не верит, поскольку они являются откровенной ложью. В этой ситуация у Запада остается только единственное оружие — это клевета и дискредитация усилий России», — подчеркнул эксперт.

Вашингтон и его союзники продолжат информационные атаки против нашей страны, уверен политолог. Потому необходимо быть готовыми к тому, что любые сообщения о нападениях террористов будут широко тиражироваться, серьезно искажаться и преувеличиваться в контролируемом США медиапространстве, которое, в частности, охватывает и большую часть украинской прессы.

«Эффект от любых действий боевиков, направленных против ВС РФ или сирийской армии, будет многократно усиливаться. Потери в информационном пространстве Запада будут увеличиваться в геометрической прогрессии. На том украинском сайте фигурировали такие прилагательные, как «страшные», «катастрофические» потери. Будет и дальше настойчиво проводиться идея того, что Россия якобы не справилась со своей задачей в САР», — убежден историк.

Наш собеседник также предполагает, что и само нападение боевиков могло быть часть данной антироссийской кампании Запада:

«Информационная атака была хорошо скоординирована, и украинские СМИ в данном случае — всего лишь часть большой пропагандистской машины, направленной против РФ. Более того, существует подозрение, что данный информационный вброс не просто существует сам по себе, но совпадает с действиями террористов. То есть вполне возможно, что обстрел боевиков был частью общей антироссийской кампании и что исламисты координировали свои действия с заказчиками этой информационной атаки».

1 Организация запрещена на территории РФ.