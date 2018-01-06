Сирия, 6 января. САА при помощи ВКС РФ заняла четыре деревни в провинции Идлиб. Жители на юге Дамаска требуют исламистов сдаться САА. Подкрепление вооруженной оппозиции движется к авиабазе «Абу Ад-Духур» и на юго-восток Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в юго-восточной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли позиции в 50 метрах от военной базы в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте; освободили деревни Лувайбида, Лувайбида Аш-Шаркия, Аль-Насирия и Мурайджиб Аш-Шаркия в Идлибе; сорвали нападение боевиков неподалеку от городов Аз-Зилакият и Залин севернее Хамы.

«Исламское государство»1: отбило у «Ан-Нусры»*** несколько деревень к северо-востоку от Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: заявляет об обстрелах САА на севере Хомса; направила подкрепление в район базы «Абу Ад-Духур», а также на юго-восток Идлиба.

Курды: обнаружили 12 тел мирных жителей вблизи города Ат-Табка в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

На окраине населенного пункта Хараста продолжаются вооруженные стычки между правительственной армией и союзными группировками вооруженной оппозиции «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам». Накануне стало известно, что войска САР приблизились к военному лагерю, окруженному боевиками, и находятся в 100 метрах от него. В ходе противостояния штурмовой группе Сирийской арабской армии (САА) удалось продвинуться далее и занять позиции в 50 метрах к западу от базы. Однако радикалы антиправительственных формирований не прекращают оказывать ожесточенное сопротивление. Бои в данном районе не утихают, передает военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1).

Тем временем более 10 тысяч человек мирных жителей вышли на демонстрации на юге города Дамаск, требуя от исламистов, отряды которых дислоцируются в деревнях Бабилла, Ялда и Бейт-Сахм, добровольно сдаться армии САР и освободить занимаемые территории. Об этом сообщает местное информационное агентство Babila Now. Напомним, несколькими днями ранее боевики «Джейш Аль-Ислам»***** и Сирийской свободной армии** (ССА) объявили о суровых наказаниях для тех, кто пойдет на примирение с законным правительством. Тогда как, по данным новостного портала Al Masdar News, многие бывшие радикалы готовы урегулировать свой правовой статус с властями и вернуться к мирной жизни.

Провинция Хомс

Оппозиционный Telegram-канал (NRVR11) утверждает, что тяжелая артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Изз Ад-Дин севернее административного центра региона. Правительственные информационные порталы данные сведения, тем не менее, не подтверждают. Напомним, на севере провинции на границе с Хамой располагается анклав вооруженной оппозиции. Большинство исламистских организаций, действующих в данном районе, заключили соглашение о прекращении огня с командованием САР при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. Однако не все группировки придерживаются условий договора, кроме того, на севере Хомса также действует «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, на которую режим тишины не распространяется.

Провинция Идлиб

До самого утра разворачивались ожесточенные бои между террористическими формированиями, связанными с «Ан-Нусрой», и сирийскими войсками, поддерживаемыми российскими военными самолетами. Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, после серии вчерашних успешных атак части САА освободили еще три города в юго-восточной части региона. САА и проасадовские бойцы установили контроль над деревнями Лувайбида, Лувайбида Аш-Шаркия, Аль-Насирия и Мурайджиб Аш-Шаркия. Кроме того, силы САР заняли высоту Джебель Аль-Кафи.

Тем не менее исламисты не намерены отступать. Как передает агентство новостей Al Masdar News, боевики направили большое количество дополнительных отрядов, чтобы помочь выстроить оборону вокруг стратегического военного аэропорта «Абу Ад-Духур», находящегося в восточной части провинции. Также на юго-восток Идлиба были передислоцированы радикалы «Ахрар Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки».

Провинция Ракка

Курдский военный источник в социальной сети Twitter (QSD_Jabha) сообщает о том, что в окрестностях города Ат-Табка юго-западнее столицы региона были найдены 12 тел мирных жителей, убитых террористами «Исламского государства». По данным Twitter-канала, гражданские лица были казнены по обвинению в сотрудничестве с правительством Сирии. Напомним, населенный пункт был захвачен в мае прошлого года в ходе военной кампании «Гнев Евфрата», которая проводилась Сирийскими демократическими силами**** (SDF), действующими при поддержке международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции, удерживающие территории на севере Хамы, предприняли очередную попытку нападения на позиции правительственных подразделений. Информационное агентство Al Masdar News передает, что исламисты атаковали контрольно-пропускные пункты армии САР неподалеку от городов Аз-Зилакият и Залин. Однако военнослужащие САА были осведомлены о нападении и открыли ракетный и артиллерийский огонь по приближавшимся отрядам, результате чего радикалы были вынуждены вернуться на исходные позиции.

К северо-востоку от столицы провинции не прекращаются столкновения между террористами «Исламского государства» и боевиками объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам». Накануне ИГИЛовцы захватили населенные пункты Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб. Военные источники AMN заявляют о том, что «Джебхат Ан-Нусра»1 также лишилась еще нескольких небольших поселений. Напомним, противостояние между двумя террористическими группировками началось после того, как несколько отрядов ИГИЛ бежали с территорий окруженного Акербатского котла на востоке Хамы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)