18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море
Весь мир
Сирия новости 6 января 12.30: жители Дамаска требуют от боевиков сдаться, «Нусра» потеряла 4 деревни в Идлибе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 6 января 12.30: жители Дамаска требуют от боевиков сдаться, «Нусра» потеряла 4 деревни в Идлибе

    12:30  6 Января 2018
    1839

    Жители Дамаска требуют боевиков сдаться

    Сирия, 6 января. САА при помощи ВКС РФ заняла четыре деревни в провинции Идлиб. Жители на юге Дамаска требуют исламистов сдаться САА. Подкрепление вооруженной оппозиции движется к авиабазе «Абу Ад-Духур» и на юго-восток Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в юго-восточной части провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли позиции в 50 метрах от военной базы в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте; освободили деревни Лувайбида, Лувайбида Аш-Шаркия, Аль-Насирия и Мурайджиб Аш-Шаркия в Идлибе; сорвали нападение боевиков неподалеку от городов Аз-Зилакият и Залин севернее Хамы.

    «Исламское государство»1: отбило у «Ан-Нусры»*** несколько деревень к северо-востоку от Хамы.

    «Тахрир Аш-Шам»: заявляет об обстрелах САА на севере Хомса; направила подкрепление в район базы «Абу Ад-Духур», а также на юго-восток Идлиба.

    Курды: обнаружили 12 тел мирных жителей вблизи города Ат-Табка в провинции Ракка.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    На окраине населенного пункта Хараста продолжаются вооруженные стычки между правительственной армией и союзными группировками вооруженной оппозиции «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам». Накануне стало известно, что войска САР приблизились к военному лагерю, окруженному боевиками, и находятся в 100 метрах от него. В ходе противостояния штурмовой группе Сирийской арабской армии (САА) удалось продвинуться далее и занять позиции в 50 метрах к западу от базы. Однако радикалы антиправительственных формирований не прекращают оказывать ожесточенное сопротивление. Бои в данном районе не утихают, передает военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1).

    Тем временем более 10 тысяч человек мирных жителей вышли на демонстрации на юге города Дамаск, требуя от исламистов, отряды которых дислоцируются в деревнях Бабилла, Ялда и Бейт-Сахм, добровольно сдаться армии САР и освободить занимаемые территории. Об этом сообщает местное информационное агентство Babila Now. Напомним, несколькими днями ранее боевики «Джейш Аль-Ислам»***** и Сирийской свободной армии** (ССА) объявили о суровых наказаниях для тех, кто пойдет на примирение с законным правительством. Тогда как, по данным новостного портала Al Masdar News, многие бывшие радикалы готовы урегулировать свой правовой статус с властями и вернуться к мирной жизни.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Оппозиционный Telegram-канал (NRVR11) утверждает, что тяжелая артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Изз Ад-Дин севернее административного центра региона. Правительственные информационные порталы данные сведения, тем не менее, не подтверждают. Напомним, на севере провинции на границе с Хамой располагается анклав вооруженной оппозиции. Большинство исламистских организаций, действующих в данном районе, заключили соглашение о прекращении огня с командованием САР при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. Однако не все группировки придерживаются условий договора, кроме того, на севере Хомса также действует «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, на которую режим тишины не распространяется.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    До самого утра разворачивались ожесточенные бои между террористическими формированиями, связанными с «Ан-Нусрой», и сирийскими войсками, поддерживаемыми российскими военными самолетами. Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, после серии вчерашних успешных атак части САА освободили еще три города в юго-восточной части региона. САА и проасадовские бойцы установили контроль над деревнями Лувайбида, Лувайбида Аш-Шаркия, Аль-Насирия и Мурайджиб Аш-Шаркия. Кроме того, силы САР заняли высоту Джебель Аль-Кафи.

    Тем не менее исламисты не намерены отступать. Как передает агентство новостей Al Masdar News, боевики направили большое количество дополнительных отрядов, чтобы помочь выстроить оборону вокруг стратегического военного аэропорта «Абу Ад-Духур», находящегося в восточной части провинции. Также на юго-восток Идлиба были передислоцированы радикалы «Ахрар Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Курдский военный источник в социальной сети Twitter (QSD_Jabha) сообщает о том, что в окрестностях города Ат-Табка юго-западнее столицы региона были найдены 12 тел мирных жителей, убитых террористами «Исламского государства». По данным Twitter-канала, гражданские лица были казнены по обвинению в сотрудничестве с правительством Сирии. Напомним, населенный пункт был захвачен в мае прошлого года в ходе военной кампании «Гнев Евфрата», которая проводилась Сирийскими демократическими силами**** (SDF), действующими при поддержке международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Боевики вооруженной оппозиции, удерживающие территории на севере Хамы, предприняли очередную попытку нападения на позиции правительственных подразделений. Информационное агентство Al Masdar News передает, что исламисты атаковали контрольно-пропускные пункты армии САР неподалеку от городов Аз-Зилакият и Залин. Однако военнослужащие САА были осведомлены о нападении и открыли ракетный и артиллерийский огонь по приближавшимся отрядам, результате чего радикалы были вынуждены вернуться на исходные позиции.

    К северо-востоку от столицы провинции не прекращаются столкновения между террористами «Исламского государства» и боевиками объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам». Накануне ИГИЛовцы захватили населенные пункты Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб. Военные источники AMN заявляют о том, что «Джебхат Ан-Нусра»1 также лишилась еще нескольких небольших поселений. Напомним, противостояние между двумя террористическими группировками началось после того, как несколько отрядов ИГИЛ бежали с территорий окруженного Акербатского котла на востоке Хамы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #ракка #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #хомс #тахрир аш-шам #курдв
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 6 января 12.30: жители Дамаска требуют от боевиков сдаться, «Нусра» потеряла 4 деревни в Идлибе
    Сирия новости 6 января 07.00: САА удерживает базу в Харасте, «Джебхат ан-Нусра» теряет юго-восток Идлиба
    Сирия новости 5 января 22.30: гуммиссия России в Даръа, САА при помощи ВКС РФ освободила деревни в Идлибе
    Сирия новости 5 января 19.30: потери «Ан-Нусры» в Хаме, 500 добровольцев вступили в ряды САА в Хомсе
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Дворцовая стража задержала 11 саудовских принцев, протестовавших против «мер экономии»

      13:58 6 Января 2018 198
      Читать
      13:54
      Сегодня

      Поклонская ответила на слухи о наличии у нее гражданства Украины
      11:39
      Сегодня

      Мутко получил новую должность в Петербурге
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 6 января 06.00: «Нусра» несет потери в Хаме, ВКС РФ обеспечили успехи САА в Идлибе
      2:58
      Сегодня

      Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30 американскими истребителями
      23:59
      Вчера

      Эсминец США вошел в акваторию Черного моря

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 9201

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9993

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10462

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18003

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3475
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

      Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

      11:39   6 Января 2018
      1133
      Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

      Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

      9:56   6 Января 2018
      384
      Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

      Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

      1:49   6 Января 2018
      742
      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      14:09   5 Января 2018
      18901