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Политика
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Парохода только не хватает: эксперт объяснил, почему Грудинин — плохой коммунист
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    Парохода только не хватает: эксперт объяснил, почему Грудинин — плохой коммунист

    12:10  6 Января 2018
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    Парохода только не хватает: эксперт объяснил, почему Грудинин — плохой коммунист

    В преддверии предвыборной кампании 2018 года КПРФ не стала выдвигать в кандидаты на пост президента Российской Федерации своего бессменного руководителя Геннадия Зюганова. Вместо него партия сделала ставку на никому неизвестного на федеральному уровне коммерсанта Павла Грудинина.

    Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подверг решение КПРФ о выдвижении Павла Грудинина жесткой критике.

    «С каждым годом становилось понятно, что Зюганов, да и КПРФ в целом, теряет свою популярность. Вечно второй Геннадий Андреевич уже не соответствует современным реалиям, и год от года из-за своего неактуально популизма терял как свой авторитет, так и коммунистической партии. Это было связано с тем, что все выстраивалось на вере в прошлое, которое было уж точно создано не Зюгановым и Ко, а реальными коммунистами. Они никогда бы не смерились быть больше 20 лет на втором месте. А современным лидерам компартии было всегда выгодно оставаться на вторых ролях, поскольку это позволяло и позволяет голословно говорить и обещать все что угодно и никак это не подкреплять реальными делами», — пояснил Иван Аркатов.

    Парохода только не хватает: эксперт объяснил, почему Грудинин — плохой коммунист

    Например, заметил эксперт, отдали им регион — Орловскую область. Но в результате там толком за несколько лет не получилось изменить ситуацию.

    «Потому позиция вечно второго вполне удобна для Зюганова. Но к концу 2017-го стало понятно, что КПРФ теряет свои вечно вторые позиции, и необходимо обновление. И поэтому пришлось обновлять лицо президентской кампании и выдвигать Грудинина, в том числе, и под давлением ряда активных деятелей КПРФ. И вот нам показали Павла Грудинина, а представили его как одного из самых ярких коммунистов, да еще и руководителя совхоза им. Ленина. И к нему у меня возникает огромное количество вопросов», — добавил Иван Аркатов.

    А был ли коммунист?

    По словам эксперта, если немного присмотреться, то на поверку окажется, что кандидат от КПРФ очень далек от критериев коммуниста и достойного кандидата в президенты. Он фактически является олигархом.

    «За период 90-х он сделал так, что ЗАО «Совхоз им. Ленина» владеют не 526 человек, как это было более 20 лет назад, а 40 участников. Вот так была отнята земля у крестьян. Более того, экономическую прибыльность и эффективность он выстроил за счет того, что постепенно так или иначе передал другим лицам земли завхоза, которые находятся впритык к МКАДу. Вы же представляет стоимость земли около МКАДа? По последней декларации 2009 года, которую можно найти в Сети, у него был официальный доход в 1 млн рублей в месяц, дома, квартира и машина. Парохода только не хватало. Кроме того, по странному стечению обстоятельств, турецкая клубника поставлялась на российский рынок под видом ягоды из совхоза им. Ленина. Это разве нормально?» — рассказал Иван Аркатов.

    Переобувание на ходу

    Эксперт напомнил, что еще совсем недавно Павел Грудинин состоял в партии «Единая Россия». Потом он просился в ЛДПР.

    Парохода только не хватает: эксперт объяснил, почему Грудинин — плохой коммунист

    «Вот такой вот коммунист-бизнесмен. Сторонникам КПРФ презентовали красивую красную клубнику, которая в реальности даже и не пахнет идеалами коммунизма. Почему это вдруг якобы кандидат в президенты от КПРФ едет отдыхать в Германию? Да еще так глупо уходит от ответа на вопрос о том, куда именно он собирается ехать, сославшись на то, что друзья билеты взяли. Страной он также будет руководить? Мол, у нас тут бюджет уменьшился, но это не я — это друзья приняли решение и сделали, но я тут ни при чем. Перед тем как выбирать клубничного короля, посмотрите на шоколадного», — резюмировал Иван Аркатов, намекая на очевидное сходство кандидата от КПРФ с президентом Украины Петром Порошенко.

    Автор: Илья Муромский
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    #выборы #россия #кпрф #выборы-2018 #грудинин
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