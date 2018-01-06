Сценариста фильмов о Бонде обвинили в сексуальных домогательствах

Лос-Анджелес, 6 января. Голливудского режиссера и сценариста Пола Хаггиса обвинили в домогательствах и изнасиловании.

В конце прошлого года одна женщина подала иск против Хаггиса, заявив, что он ее изнасиловал. После этого инцидента еще три женщины выступили с аналогичными обвинениями против 64-летнего сценариста. Инциденты, по их словам, произошли в период с 1996 по 2015 годы, сообщает Associated Press.

По словам одной из пострадавших, Хаггис напал на нее во время съемок телешоу, продюсированием которого занимался. Сценарист якобы попросил 20-летнюю сотрудницу зайти к себе в офис, где склонил к интимному контакту.

Сам режиссер заявил, что не имеет никакого отношения к обвинениям. Хаггис также назвал иск против него вымогательством и подал встречный.

Пол Хаггис является лауреатом премии «Оскар» за сценарий фильма «Столкновение». Он также участвовал в работе над картинами «Казино Рояль», «Малышка на миллион».