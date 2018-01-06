Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

Москва, 6 января. В ходе учебного полета над нейтральными водами Балтийского моря группы истребителей Су-30СМ ВКС РФ не нарушали границ других государств. Как заявили в российском министерстве обороны, маршруты полета российских истребителей были согласованы и осуществлялись без нарушения международных правил полетов.

Как подчеркнули в Минобороны, маршрут учебных полетов Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря был согласован с международными органами управления воздушным движением.

«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, — подчеркивается в сообщении Минобороны. — В ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились».

Напомним, ранее пресс-служба ВВС США опубликовала видеозапись сопровождения российских истребителей над Балтийским морем. Как заявили в Пентагоне, истребители НАТО произвели сближение, поскольку российские самолеты «не подавали четких сигналов о планах полета».

Отметим, российские ВКС регулярно осуществляют перехваты и сопровождение боевых и разведывательных самолетов НАТО над Балтийским морем.