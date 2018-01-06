Пропавшего жителя Кузбасса нашли мертвым

Кемерово, 6 января. Пропавшего без вести 1 января жителя Кузбасса обнаружили мертвым.

Как сообщает «Газета Кемерова», 27-летний Анатолий Игашев, проживавший в Анжеро-Судженске, 1 января 2018 года ушел из дома, расположенного на улице Лазо и пропал. С тех пор информации о его местонахождении не было. В субботу, 6 января, на официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте» появилась информация о том, что пропавший мужчина найден мертвым. Спасатели сообщили:

«Анатолий Михайлович Игашев найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего».

На данный момент информации об обстоятельствах смерти и обнаружения тела пропавшего мужчины нет.