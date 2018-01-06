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Компанию Вайнштейна могут продать за 500 млн долларов
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    Компанию Вайнштейна могут продать за 500 млн долларов

    11:15  6 Января 2018  /обновлено: 11:15  06 Января 2018
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    Компанию Вайнштейна могут продать за 500 млн долларов

    Лос-Анджелес, 6 января. Компанию скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна Weinstein Co могут продать за 500 млн долларов, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

    Половина этой суммы уйдет на оплату долгов компании. В статье отмечается, что с учетом расходов на поддержку компании и юридические тяжбы владельцы Weinstein Co скорее всего не получат никакой прибыли от сделки.

    Отмечается, что сейчас руководство компании рассматривает около 20 предложений от потенциальных покупателей. Шесть предложений поступили от предпринимателя Марии Контрерас-Суит, студии Lions Gate Entertainment, компании Killer Content, а также инвестиционных фирм Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments.

    Напомним, что несколько десятков женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес продюсера и совладельца компании Харви Вайнштейна. Среди жертв сексуальных домогательств Вайншейтна оказались известные американские актрисы Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Анджелина Джоли.

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #скандал #вайнштейн
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