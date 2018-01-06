ВКС РФ получили в 2017 году десятки новейших радиолокационных станций

Москва, 6 января. В течении 2017 года Воздушно-космические силы России получили, согласно плана, более 70 новейших — вновь разработанных и модернизированных радиолокационных станций, используемых для слежения за воздушным пространством РФ и у ее границ. Среди них — такие комплексы, как радиолокационная станция дециметрового диапазона «Противник», обеспечивающая обнаружение и сопровождение воздушных целей на больших дальностях и высотах, РЛС метрового диапазона «Небо-М» и станции воздушного слежения и контроля «Сопка-2».

Как отметили в военном ведомстве, все поступающие в войска образцы радиолокационных станций обладают более высокой боевой эффективностью, чем предыдущие образцы. Как отмечают «Известия», российские РЛС создаются на основе современной компонентной базы и обладают высочайшим уровнем автоматизации боевых процессов — так, например, мобильная РЛС «Противник», разработанная в Нижегородском НИИ радиотехники, способен сопровождать до 150 целей на высоте до 200 км.

Отметим, в рамках действующей программы перевооружения ВКС РФ в новом году должны получить более сотни новейших боевых самолетов и вертолетов, в том числе модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М2.