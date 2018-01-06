Чертежи гибкого экрана для «складного» iPhone появились в Интернете

Сеул, 6 января. В Сети появились чертежи нового экрана для мобильных устройств, созданного и запатентованного компанией LG Display. В дальнейшем разработка корейских инженеров может стать частью принципиально нового мобильного устройства от Apple, которое прозвали «iPhone-раскладушкой».

Ранее дочерняя компания южнокорейского технологического гиганта LG получила заказ от Apple на разработку нового экрана для мобильных устройств на основе технологии AMOLED. Предполагается, что новый iPhone должен стать ответом на успешную модель от Samsung — гибкий, складывающийся пополам Galaxy X. Об этом сообщил портал Gizchina.

Патент на новый экран, который, судя по попавшим в Сеть чертежам, способен складываться пополам — оставаясь при этом единым экраном — был опубликован 5 января. В разложенном виде это устройство будет напоминать планшетный компьютер. В настоящее время в LG занимаются разработкой «начинки» нового устройства — гибкой печатной платы.