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Вопрос Донбасса: эксперт объяснил, зачем Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе
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    Вопрос Донбасса: эксперт объяснил, зачем Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе

    12:46  6 Января 2018
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    «Вопрос Донбасса»: эксперт рассказал, зачем Белоруссия закроет генконсульство в Одессе

    Совет министров Белоруссии принял решение закрыть генеральное консульство в украинском городе Одесса до 23 февраля 2018 года, сообщается на официальном сайте правительства страны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Решение (о закрытии генконсульства в Одессе — прим. ФАН) содержится в постановлении правительства Белоруссии от 4 января 2018 года № 1. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного генконсульства», — говорится в официальном сообщении.

    Посредник

    Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко большие внешнеполитические планы на 2018 год. Он фактически предлагает себя в качестве посредника для Запада по урегулированию конфликта на Украине.

    «Он собирается посетить несколько государств в западном полушарии. Период фактической блокады Белоруссии со стороны западных стран завершен, и Лукашенко хочет выйти из него победителем. На этом фоне Лукашенко обострил свою позицию в отношении Петра Порошенко и событий на Украине. Среди основных пожеланий на 2018 год он назвал окончание братоубийственной войны на Украине. Как хозяин площадки минских договоренностей он хочет из «технического» превратиться в реального посредника, решить вопрос Донбасса. При этом его стратегия, очевидно, идет на руку России, потому что в целом взгляды на проблему у нас и у Белоруссии совпадают. Вот в этой ситуации и происходит нарастание напряженности в отношениях Украины и Белоруссии», — пояснил Игорь Рябов.

    «Вопрос Донбасса»: эксперт рассказал, зачем Белоруссия закроет генконсульство в Одессе

    По словам эксперта, Порошенко не нужны трезвомыслящие посредники в диалоге с Донбассом. Белорусы накрыли разведывательную сеть на Украине, в ответ Киев «поймал» белорусского шпиона.

    «Закрытие консульства в Одессе, не игравшего особой роли в вопросах взаимной миграции, это очередной виток этой напряженности. Есть и более существенный фактор разлада между Украиной и Белоруссией. Украина делает ставку на ужесточение таможенной политики с Россией, а у Белоруссии с нами действует особый таможенный режим в рамках российско-белорусского таможенного союза. Экономически и политически он дает Минску весьма хорошие бонусы, от которых нельзя отказываться в угоду желаниям Киева. По сути вся украинская стратегия на разрыв с Россией бьет и по ее связям с Белоруссией. И показывает, что режим Порошенко не способен адекватно оценивать последствия своих решений», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #белоруссия #донбасс #украина
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