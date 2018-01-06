Вопрос Донбасса: эксперт объяснил, зачем Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе

Совет министров Белоруссии принял решение закрыть генеральное консульство в украинском городе Одесса до 23 февраля 2018 года, сообщается на официальном сайте правительства страны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Решение (о закрытии генконсульства в Одессе — прим. ФАН) содержится в постановлении правительства Белоруссии от 4 января 2018 года № 1. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного генконсульства», — говорится в официальном сообщении.

Посредник

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко большие внешнеполитические планы на 2018 год. Он фактически предлагает себя в качестве посредника для Запада по урегулированию конфликта на Украине.

«Он собирается посетить несколько государств в западном полушарии. Период фактической блокады Белоруссии со стороны западных стран завершен, и Лукашенко хочет выйти из него победителем. На этом фоне Лукашенко обострил свою позицию в отношении Петра Порошенко и событий на Украине. Среди основных пожеланий на 2018 год он назвал окончание братоубийственной войны на Украине. Как хозяин площадки минских договоренностей он хочет из «технического» превратиться в реального посредника, решить вопрос Донбасса. При этом его стратегия, очевидно, идет на руку России, потому что в целом взгляды на проблему у нас и у Белоруссии совпадают. Вот в этой ситуации и происходит нарастание напряженности в отношениях Украины и Белоруссии», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, Порошенко не нужны трезвомыслящие посредники в диалоге с Донбассом. Белорусы накрыли разведывательную сеть на Украине, в ответ Киев «поймал» белорусского шпиона.