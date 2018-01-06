Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 6 января. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима перемирия, турецкая сторона — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по нарушениям режима прекращения боевых действий зафиксировала пять случаев стрельбы в сирийских провинциях Алеппо (3), Латакия (2). Турецкая часть представительства сообщила о четырех фактах нарушения в провинциях Идлиб (1), Алеппо (1), Дамаск (2).

Большинство случаев беспорядочной стрельбы было произведено на территории, находящейся под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

В течение суток Центр примирения враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводил. В течение дня медицинская помощь была оказана 23 жителям САР.

Ранее сообщалось, что 390 мирных жителей вернулись домой за минувшие сутки. Как стало известно, в населенные пункты Дейр-эз-Зора вернулись 355 человек. В поселения провинций Алеппо и Хомс вернулись 21 и 14 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.