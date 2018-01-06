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Политика
Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    10:42  6 Января 2018  /обновлено: 10:42  06 Января 2018
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 6 января. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима перемирия, турецкая сторона — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

    Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по нарушениям режима прекращения боевых действий зафиксировала пять случаев стрельбы в сирийских провинциях Алеппо (3), Латакия (2). Турецкая часть представительства сообщила о четырех фактах нарушения в провинциях Идлиб (1), Алеппо (1),  Дамаск (2).

    Большинство случаев беспорядочной стрельбы было произведено на территории, находящейся под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

    В течение суток Центр примирения враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводил. В течение дня медицинская помощь была оказана 23 жителям САР.

    Ранее сообщалось, что 390 мирных жителей вернулись домой за минувшие сутки. Как стало известно, в населенные пункты Дейр-эз-Зора вернулись 355 человек. В поселения провинций Алеппо и Хомс вернулись 21 и 14 человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #сирия #алеппо #дамаск #идлиб
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