Депутат Рады ищет завербованных агентов среди освобожденных из плена украинцев

Киев, 6 января. Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заявил, что среди украинцев, освобожденных из плена ДНР и ЛНР, могут быть «завербованные» агенты.

В эфире телеканала «112 Украина» Арьев высказал мнение, что среди освобожденных из плена украинских солдат «могут быть и завербованные».

При этом он добавил, что существуют психологические тесты, которые позволяют четко распознать завербован ли человек. По его мнению, после случая с Надеждой Савченко «нужно дуть на воду».

В конце 2017 года, 27 декабря, на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки состоялся крупнейший с начала конфликта обмен пленными. Украина передала республикам Донбасса 233 пленных, получив 73 человека.

Позднее стало известно, что в отношении 14 военнослужащих ВСУ, которые вернулись на Украину, возбуждены уголовные дела по подозрению в дезертирстве.