Донбасс: ВСУ трижды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 6 января. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Под огонь ВСУ попали районы сел Логвиново и Нижнее Лозовое. ВСУ обстреливали поселения из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС. Всего по территории республики было выпущено почти 100 мин и гранат.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к праздникам с 23 декабря. Однако договоренности неоднократно нарушались.

В частности, ранее в субботу сообщалось, что ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике. Под обстрел попали районы населенных пунктов Ленинское и Зайцево.