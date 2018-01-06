В Раде объяснили, почему Киев сохранил Поклонской украинское гражданство

Киев, 6 января. Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что государственная миграционная служба не стала лишать гражданства экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.

По словам депутата, Поклонская не смогла бы стать депутатом Госдумы, если бы у нее не было российского гражданства. Однако в ответ на запрос Лещенко ГМС направила письмо, в котором отмечается, что у ведомства нет никаких документальных подтверждений, необходимых для постановки вопроса о лишении Поклонской украинского паспорта, отмечает RT.

«У них (в ГМС Украины. — прим. ред. ФАН) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!», — заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

Ранее сообщалось, что Поклонская рассказала о главной цели в жизни. По словам депутата, важнее всего для нее приносить пользу стране и делать людей вокруг счастливыми.

Напомним, что Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 годы. После референдума в Крыму весной 2014 года она возглавила прокуратуру республики.