Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

Москва, 6 января. Правительство России сократило перечень документов, которые граждане должны предоставить в органы опеки для усыновления детей, сообщает пресс-служба кабмина.

Постановление, вносящее изменения в ряд правовых актов, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В пояснительной записке к документу сообщается, что внесенные изменения упрощают порядок подачи гражданами заявлений и документов, необходимых для получения заключений о возможности быть усыновителями.

В частности, из перечня документов, которые предоставляют заявители, исключаются выписка из домовой книги с места жительства, копия финансового лицевого счета с места жительства, справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости, копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда.

Эти документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих органов.