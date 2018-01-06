Instagram разблокировал страницу Ботанического сада МГУ

Москва, 6 января. Социальная сеть Instagram разблокировала страницу Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». В данный момент аккаунт доступен для интернет-пользователей, сообщается в сообщении сада МГУ.

Напомним, что страница Ботанического сада МГУ была заблокирована в четверг, 4 января. В администрации сада пояснили, что страница могла быть недоступна из-за ошибки. Они также обратились в техподдержку за помощью. К счастью, их просьбы о помощи получили отклик.

Отметим, что на страницу сада в Instagram подписано около 270 тысяч человек.