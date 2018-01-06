Донбасс сегодня: ЛНР под огнем минометов, ВСУ готовят провокации под Мариуполем

Донбасс, 6 января. В ДНР и ЛНР подведены итоги недели. ВСУ готовят провокации на мариупольском направлении. Фронтовые волонтеры Украины хоронят «донецких диверсантов». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Итоги новогодней недели

На донецком направлении зафиксировано 11 случаев нарушения «новогоднего перемирия» со стороны украинских войск. Более 500 боеприпасов различного калибра, включая мины и гранаты, было выпущено по 12 населенным пунктам ДНР и позициям республиканской армии.

В ходе огневых атак на позиции армии Луганской народной республики, киевские силовики применяли автоматически станковые противотанковые гранатометы, подствольные гранатометы ГП-25 и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего за неделю по ЛНР выпущено более 110 боеприпасов.

Кроме того, в пятницу позиции луганчан у Логвиново и Нижнего Лозового на юго-западной границе ЛНР были атакованы украинскими минометчиками с применением 120 и 82-мм мин и противотанковых гранатометов.

ОБСЕ не досчиталось орудий ВСУ

Как известно, международные наблюдатели миссии периодически проводят проверку хранения отведенных по минским соглашениям вооружений. За минувшую неделю члены ОБСЕ не досчитались более 60 единиц запрещенных систем вооруженных сил Украины в местах их хранения. Это 152-мм буксируемые гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», 122-мм буксируемые гаубицы Д30 «Лягушка» и самоходные гаубицы «Гвоздика», минометы, танки и противотанковые пушки различного калибра.

Перегруппировка ВСУ

В оперативном командовании ДНР не сомневаются, что отсутствующая техника украинских силовиков надежно укрыта вблизи линии фронта и в нужный момент будет задействована в ходе запланированного наступления.

Данные анализа основных перемещений сил и средств ВС Украины, а также изменения логистических маршрутов пополнения запасов в подразделениях и соединениях, свидетельствует о подготовке активных провокационных мероприятий на южном (мариупольском) направлении республики.

Об этом свидетельствует усиление 28 мехбригады украинской армии (28 омбр ВСУ) в районе Волновахи (юг ДНР) силами 93 омбр. Также усилена аэроразведка по всей линии южного направления фронта, а силами 59 мотопехотной бригады проводятся периодические разведывательные вылазки в указанном квадрате.

«Заберите их домой…»

Необычным стало обращение заместителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина к родителям украинских солдат. Полковник обратился к ним в ходе пятничного брифинга. Офицер призвал родных и близких военнослужащих ВСУ прекратить развязывание очередного витка войны и сделать все возможное, чтобы забрать своих мужчин домой.

Мотивом к призыву послужила «наглая и циничная ложь командования АТО и ВСУ», которое занижает потери силовиков Украины. Басурин обратил внимание, что в украинских СМИ опубликованы в декабре фамилии 37 погибших бойцов украинской армии, а командование силовой операции и Генштаб отрапортовали лишь о 19, что практически вдвое ниже реальных потерь.

«Заберите их домой любым способом! Красивые речи о долге перед страной, звучащие из уст политиков-олигархов, являются ничем иным, как рекламными слоганами, позволяющими подороже продавать свои товары или списывать огромные деньги бюджета на войну с уничтожением народа Украины», — подытожил полковник Басурин.

Рождественский посыл Басурина

В ходе недельного брифинга военный спикер ДНР обратился и к гражданам республики с заверением о полной защите со стороны вооруженных сил Донецкой республики мирных жителей и городов. Армия республики готова к отражению любых провокаций и наступательных действий со стороны украинских войск.

«И за попытку даже на шаг пройти на нашу землю враг умоется кровью, но не пройдет!» — резюмировал офицер.

Фронтовые волонтеры бдят

Сетевые издания Украины сообщают о «самоликвидации ДРГ террористов ДНР» в количестве четырех человек на собственном минном поле якобы во время вылазки на позиции ВС Украины. В принципе, вполне допустимо, что обе стороны используют тактику работы диверсионно-разведывательных групп для достижения определенных тактических целей. Но в данном сообщении есть ряд неувязок.

Источники украинских СМИ в указанной новости — это два человека, называющих себя фронтовыми волонтерами — некие Анатолий Токарев и Оксана Быкова. Оба они опубликовали схожие сообщения об «инциденте» на своих страницах в социальной сети с интервалом в 20 минут. Это уже наводит на определенные сомнения в достоверности информации. Далее, по информации корреспондента ФАН, указанные личности, как правило, «орудуют» в районе Светлодарской дуги (горловское направление в сторону границ ЛНР). А в сообщении говорится о подрыве под Донецком. Но еще интереснее, что уже спустя 25 минут в украинских СМИ появился полноценный материал на заданную тему.

В оборонном ведомстве ДНР тоже не слышали об указанном «инциденте». И, наконец, ни на страницах подразделений ВСУ в соцсетях, ни в сводках штаба АТО и даже в сообщениях украинской разведки, данный «факт» не значится. Это в очередной раз свидетельствует о кризисе востребованности украинских фронтовых волонтеров, одна из которых — Оксана Быкова — периодически тешит свою аудиторию выдуманными историями о «страшных потерях сепаратистов».