Трамп назвал автора книги о тайнах Белого дома «полным неудачником»

Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналиста Майкла Вулффа, написавшего книгу об «огне и ярости» в Белом доме, и своего бывшего советника Стива Бэннона.

«Майкл Вулфф — полный неудачник. Он выдумывал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу», — написал в своем микроблоге в Twitter американский президент.

При этом Трамп добавил, что Вулфф «воспользовался этим слюнтяем Стивом Бэнноном, который плакал после увольнения и умолял оставить его на работе».

Напомним, Бэннона уволили в августе 2017 года. Позднее Трамп заявил, что тот «лишился рассудка».

В Интернете книгу Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» уже назвали бестселлером номер один. В свою очередь, личный адвокат Трампа направил писателю и издателю письмо с требованием приостановить публикацию, а Белый дом обвинил Вулффа во лжи.