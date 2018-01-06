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Киноакадемики США начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»
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    Киноакадемики США начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»

    9:47  6 Января 2018  /обновлено: 9:47  06 Января 2018
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    Киноакадемики США начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»

    Лос-Анджелес, 6 января. Члены американской киноакадемии начали подачу бюллетеней с именами претендентов на самую престижную кинонаграду «Оскар», сообщает интернет-издание Gold Derby.

    Ожидается, что он-лайн заявки от киноакадемиков будут приниматься до 12 января 2018 года.

    Напомним, что в борьбе на номинацию в категории «Лучший фильм» участвуют более 340 картин. Среди претендентов на звание «Лучший фильм на иностранном языке» представлены ленты от 92 стран, в том числе российская драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

    Киноакадемики США начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»

    Официально номинанты на «Оскар» будут объявлены 23 января 2018 года, а имена лауреатов прозвучат в ходе 90-й церемонии вручения кинопремии, которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

    Лауреаты второй по престижности кинопремии «Золотой глобус» станут известны в ночь с 6 по 7 января. Фаворитами премии в этом году стали «Форма воды» Гильермо дель Торо, «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны, «Прочь» Джордана Пила.

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #оскар #нелюбовь
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